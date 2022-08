Hasiči u Hřenska stále mají plné ruce práce, například i s kácením stromů

„Máme pět krajských nemocnic v šesti městech, nejrozsáhlejší síť středních škol i domovů seniorů a sociálních služeb, je to celkem 270 příspěvkových organizací – a náklady na energie budou stát kraj o miliardu více než dosud. Máme také absolutně nejrozsáhlejší síť veřejné dopravy; jen náklady na zvýšení sazeb za trakční energii ve vlacích a náklady na naftu v autobusech si vyžádají další stamiliony. Finanční podporu sociálně slabším občanům má vyplácet stát. Nikoliv kraj. Preferujeme, aby pomoc byla nastavena centrálně ze strany státu a netříštily se tak jakékoli podpůrné programy napříč kraji,“ konstatovala hejtmanka Pecková. „Navíc si neumím ani představit, že bych takový krok neprojednala s obcemi, které mají platit v některých případech 50 procent zmíněné dotace,“ poznamenala.

Odkazuje tím na Kubou prezentovanou představu, že příjemcům nižších důchodů by měly obce, kde žijí, jednorázově vyplatit čtyřtisícovou podporu – s tím, že polovinu (tedy dva tisíce) následně obci proplatí kraj. Pro rodiny s dětmi pak Jihočeši chystají příspěvek, který má umožnit docházet na placené školní, a hlavně mimoškolní aktivity, i když rodina bude počítat každou korunu – přičemž peníze za kroužky by mohly přijít na řadu jako první, až bude třeba rozhodnout, co oželet.

Takové jsou alespoň aktuální plány. Ani na jihu Čech není ještě není nic jisté: rozhodovat budou 15. srpna tamní krajští zastupitelé.