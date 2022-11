Nejtíživější je v rámci kraje situace na Rakovnicku a v některých oblastech okresů Benešov a Příbram; tam se jedná zejména o Vlašimsko a Sedlčansko. Zubařů by bylo třeba více prakticky všude – obzvlášť pak v okrese Kladno a na Mělnicku. Jinou kapitolou je pak nouze o doktory – jakož i další zdravotnické profese – všeobecně; s tím se potýkají prakticky všechny nemocnice, přičemž někdy neváhají nabídnout i poměrně atraktivní náborové příspěvky.

Role pojišťoven, ale i obcí

Se všemi zdravotními pojišťovnami spolupracuje podle Pavlíkových slov i hejtmanství, konkrétně při výběrových řízeních na obsazení poskytovatelů zdravotní péče v ambulancích. Náměstek hejtmanky nicméně připouští, že možnosti přesvědčovat doktory, aby si otevřeli ordinaci v regionech, které se jim jeví jako méně atraktivní, je obtížné. Velká města se svou nabídkou a možnostmi prostě lákají víc. Ať už to souvisí s vlastní profesí, nebo třeba s kulturním vyžitím či nabídkou kroužků pro děti.

Na tisíc obyvatel tři lékaři. S Prahou za zády to Středočechům má stačit

Pavlík v té souvislosti připomíná roli obcí, které mohou vstoupit do hry nabídkou bydlení. To však není nic nového; zkušenost přitom ukazuje, že třeba přivést rychle zubního lékaře leckdy nedokáže ani nabídka pronájmu moderně zařízené zubní ordinace i s bytem. Třeba ještě v kombinaci s krásnou krajinou a zdravým prostředím. Podobná lákadla mohou nabídnout i jiné regiony: Deník zaznamenal kupříkladu případ lékařky, která se i s partnerem rozhodla přesídlit z Mělnicka do horské oblasti; rádi lyžují. Byť s tím má spojené další cestování: část praxe vykonává i v Praze.

U sousedů nabízejí balík peněz

Jestliže Středočeši mohou při cestách na jih vidět u silnic billboardy, jimiž se tamní hejtmanství snaží doktory oslovit a přilákat, přičemž slibuje příspěvek až do výše 1,5 milionu korun, je to podle Pavlíkových informací cesta, po níž se Středočeský kraj zatím vydat nemíní. Ani tento krok komentovat. Byť výsledky kolegů míní vedení kraje sledovat, sází zejména na spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Mohl by se tak zrodit zmiňovaný projekt založený na rozšíření poskytování péče o děti v nemocnicích, ale úvahy se točí třeba i kolem možnosti získávat internisty pro práci praktických lékařů.

Na co vše pojišťovny přispívají v rámci prevence: Na terapie, léky i mamograf

Změny potvrzuje i největší zdravotní pojišťovna – VZP neboli Všeobecná zdravotní pojišťovna. Mimo jiné chystá příspěvky pro nově otevřené ordinace v rizikových regionech, a to až do výše 800 tisíc korun. Došlo také k dohodě s lékaři na změně takzvaných rezidenčních míst – tedy míst, kde se noví doktoři školí. Podle očekávání to může pomoci změnit pohled některých mladých lékařů na činnost ve venkovských oblastech – a víc se jich rozhodne zůstat působit mimo velká města.