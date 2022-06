Společnost Jatky Kouřim oficiálně odešla z trhu k poslednímu květnu, sobota byla posledním dnem, kdy byly její obchody otevřené. Na jejích zamčených dveřích se objevily cedule s textem: „Po třiceti letech zavíráme. I když jsme se opravdu snažili firmu zachránit, nakonec nás dorazila válka. Nedokážeme už čelit růstu cen energií o stovky procent a vlně zdražení snad všeho, na co si vzpomenete. Je nám to moc líto, bavilo nás to a těšilo. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme hodně štěstí v nejistých časech.“

Firma produkovala vepřové a hovězí maso od českých chovatelů, její bezlepková Kouřimská uzenina byla vyhlášená pro svou chutnost. Rodinná firma založená v roce 1992 nabízela široký sortiment masných výrobků vlastní výroby - salámy, párky, klobásy, tlačenky, paštiky a další, celkem měla v nabídce na 90 druhů masných výrobků. Zásobovala nejen prodejny, ale i restaurace či školní jídelny.

Kolínská automobilka granty tentokrát podpořila především dětskou integraci

Jatka byla v Kouřimi, stejně jako jedna z prodejen, další dva obchody se nacházely v Kolíně, další pak v Uhlířských Janovicích, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě, Čelákovicích a Staré Boleslavi.

Firma mizí i z internetu. Ceník už si na jejích webových stránkách prohlédnout nelze, zrušené byly i facebookové stránky. Zůstaly jen pochvaly od spokojených zákazníků. „Je to škoda, ráda jsem sem chodila,“ řekla jedna ze zákaznic před zavřeným obchodem v Kolíně, shodou náhod v Kouřimské ulici. „Česnekový bůček, tlačenka nebo špekáčky. Pro to jsem vždycky chodila k Sojkovi. To se nedalo absolutně srovnat s tím, co koupíte v supermarketech,“ dodala.