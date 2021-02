Situace ohledně demonstrace před Hamáčkovým domem byla hodně vyhrocená ještě před tím, než vůbec začala. Ivo Osovský, jenž pořádá „smuteční pochody“ k místům bydliště vládních politiků, vzkázal ve facebookové pozvánce na shromáždění předsedovi sociální demokracie: „Ty osle, už víme, kde bydlíš, jsi na řadě!“

Účastníci protestní akce pak do Mratína přivezli i „mrazák na mrtvoly“ jako narážku na Hamáčkova slova, že na infekční virózu covid-19 budou umírat tisíce lidí a v ulicích se mohou objevit právě chladící zařízení nahrazující kapacity v krematoriích a pohřebních ústavech. Ministr vnitra tím loni v říjnu hájil opatření proti šíření koronaviru a snažil se zvýraznit potřebu jejich dodržování a varoval před kolapsem zdravotnictví.

Hamáček nyní tvrdí, že na jeho slova došlo – protože dva venkovní mrazáky stály skutečně v listopadu v Ostravě. Tamní krematorium je však jediným v Moravskoslezském kraji a v listopadu bývá obecně úmrtnost vyšší. Na vině tedy nemusela být jen koronavirová nákaza a nezodpovědní občané.

Demonstranti ve středočeské obci požadovali rovněž slibovaný návrat dětí do škol. „To je paradoxní, protože na tom čtrnáct dní pracujeme,“ uvedl Hamáček v rozhovoru pro MF DNES. Dodal, že kdyby lidé přišli před budovu ministerstva na Letné, Lidový dům (sídlo ČSSD) nebo před Strakovu akademii, kde zasedá vláda, zvažoval by setkání s demonstranty. „Pokud mi bouchají na vrata, je to za čárou. Myslím, že demonstrovat komukoli před barákem je už za hranou.“

Dominik Hašek se bojí násilí

Svého politického soka se veřejně skrze sociální sítě zastal i exposlanec Miroslav Kalousek (TOP 09): „Nikdy mi nevadily demonstrace před politikovým úřadem. Leč šikana rodiny a sousedů je hnus, ať už ve jménu čehokoliv. Demonstranti nestojí ani za uplivnutí.“

Pravdou je, že nápětí ve společnosti stoupá každým dnem. Pod Kalouskovým statusem vyjádřil například legendární hokejový brankář Dominik Hašek obavu, aby protesty u vládních představitelů doma nepřerostly v násilnosti. Bývalý premiér Mirek Topolánek (tehdy ODS) navíc upozornil, že právo na soukromí je zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. Přitom sami organizátoři demonstrací se zlobí, že jsou jejich práva poškozována.

V mnoh lidech se každopádně hromadí frustrace. Část veřejnosti naštval například podezřelý nákup antigenních testů z Číny, kterými Babišova vláda podmiňuje otevření škol. Hamáčkův resort vybral firmu Tardigrad International Consulting. Investigativní novináři odhalili, že její stopy vedou až ke dvěma ženám s dominikánským pasem, jejichž jména figurují mezi společnostmi zapojenými do praní špinavých peněz. Společnost Chironax, kterou zase prosazuje premiér Babiš a Hamáčkovo ministerstvo její nabídku vyřadilo, je zase napojená na lobbistu Tomáše Horáčka obžalovaného z manipulací zdravotnických zakázek.

Chcípl PES: Požadujeme občanský dohled nad nákupy

„Nedokážeme si představit, že po tom, co podal člen výběrové komise trestní oznámení na manipulaci s touto zakázkou, že by se čestný policista podíval do očí člověku, který protestuje, a vyzýval ho k dodržování zákona! Kvůli totální ztrátě soudnosti a důvěry vlády požadujeme okamžitě na všech výběrových vládních zakázkách občanský dohled, nebo online přenos z těchto jednání. Jsou to veřejné peníze a nebereme v potaz žádný argument o utajení, nebo podobné nesmyslné výmluvy. Běží nám čas a vláda upřednostňuje své finanční zisky na úkor zdraví našich dětí! Co je to za vládu, která neumí ani koupit testy, aniž by se pokusila něco neukrást?“ napsali ve společném prohlášení Jiří Janeček, Jakub Olbert, David Biksadský.

Exposlanec za ODS a majitel pivovaru ve středočeských Jincích, provozovatel pražské restaurace Šeberák a podnikatel z Rokytnice v Orlických horách proto vyhlásili, že „vládě běží čas“. Až do příští neděle teď budou členové a sympatizanti hnutí „Chcípl PES“ na svou ochranu dýchacích cest psát počet dnů, které zbývají do Hamáčkova konce. Pokud premiér Babiš ministra vnitra neodvolá, nebo neodstoupí šéf ČSSD sám, přestanou lidé nosit roušky nebo respirátory.

V pondělí se Janeček a spol. zaradovali, protože ústavní soudci rozhodli o zrušení části omezení pro maloobchod v rámci vládních restrikcí proti šíření koronaviru. Jedním z důvodů je například nerovný přístup k podnikání podle druhu zboží nebo neodůvodněné zákazy. „Není možno jedné části podnikatelů uzavřít živnost a jiné nechat podnikat. A to především bez důkladného vysvětlení. Ústavní soud se pozastavil nad výjimkami určenými vládou, zmiňuje se květinářství nebo prodej střeliva. Stát nesmí do práv občanů vstupovat libovolně,“ uvedla facebooková stránka „Chcípl PES“.

„Vyzýváme vládu, aby se majitelům a provozovatelům omluvila, okamžitě umožnila otevření těchto postižených obchodů a provozoven a neprodleně schválila způsob kompenzací škod ve výši 100 %,“ dodává trojice zakladatelů.

Podnikatelé si navíc už sdílejí právní rady, jak nechat otevřenou hospodu či pustit vlek v lyžařském středisku bez hrozby pokuty. V reakci na verdikt Ústavního soudu ČR se vzájemně nabádají k podání hromadných žalob na stát. Podle trojice zakladatelů už má petice za „otevření Česka“ kolem 20 tisíc podpisů. Na neděli 7. března od 14 hodin se pak chystá na Staroměstském náměstí velká demonstrace „na ochranu našich ústavních práv a svobod“.