Z pódia navíc návštěvníky osloví známé osobnosti nejen z oblasti byznysu, ale i umění, sportu či on-line scény. Mezi bezmála pěti desítkami přednášejících se objeví například zakladatel Baru, který neexistuje, Jan Vlachynský či spoluzakladatele food start-upu Sens Foods Radek Hušek, jenž stojí za vznikem největší cvrččí farmy na světě. Návštěvníci si ale mohou poslechnout také třeba paralympijského cyklistu Jiřího Ježka, zpěváka Dana Bártu či youtubera MENTa neboli Jana Macáka. A pozorní posluchači asi budou překvapeni, v čem všem se od nich mohou inspirovat. Nebo si poslechnout povídání Jany Mezsárové z Czechitas, jehož název slibuje mnohé: Co dělat, aby vás v práci brzy nenahradili roboti?

Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj jsou sice okřídlená slova z filmové pohádky, avšak k nalezení lepší práce tahle moudrost nestačí. Život není pohádka. Pro poučení, jak nejen umět napsat životopis, jímž zaujmou (ale zároveň nebudou slibovat nesplnitelné) či že si je také třeba dát pozor, co na sebe prozrazují na volně přístupných sociálních sítích), si Středočeši uvažující o změně místa mohou zajet do Letňan na tradiční Profesia days.

