Společnost České dráhy spustila v loňském roce novou aplikaci Vlakem na výlet, kterou letos v létě doprovodila rozsáhlou reklamní kampaní. Ta má podobu ne právě rytmicky zdařilých veršovánek, v nichž se české pamětihodnosti a turisticky zajímavá místa objevují v kontrastu k těm zahraničním. Výtvory jako "Místo túry na Korsice prochodím Otrokovice" nebo "Místo Bora Bora zlákala mě Kutná Hora" si přímo říkaly o parodie, a ty na sebe samozřejmě nedaly dlouho čekat.

Sarkasmus vede

Sáhodlouhé diskusní vlákno prezentující desítky a stovky sarkastických slovních hříček na téma domácí turistiky se objevilo zejména pod twitterovým příspěvkem novinářky Marie Bastlové.

Podle mě je to boží kampaň a byla by škoda, aby zadavatelům došly nápady. Takže sbírám náměty.



No schválně, kdo nejlíp prodá své rodné město!?!



Než v Thajsku tsunami,

lepší léto v Příbrami

Její výzva, kdo nejlépe prodá své rodné město, opravdu nezůstala v žádném případě opominuta. Přidali se známí twitteroví satirici a komentátoři jako Institut Václava Klause, Poslední skaut, Jie i jiní, další novináři a jiní představitelé mediálního oboru jako třeba komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, ředitel Deníku N Ján Simkanič nebo firemní mluvčí Marek Síbrt, ale také aktivní politici jako například Miroslav Kalousek. A přehled jejich výtvorů opravdu stojí za to.

"K čemu vidět Tora-Bora, u nás máme profesora…" zaznamenal Institut Václava Klause (nejde o skutečnou instituci tohoto jména, ale o satirický účet).

"I když mě Tomio pozve do Tokio, já pojedu do Tejna, šlápnu tam do lesa," předvedl se další twitterový satirik vystupující pod jménem Miloslav Rozner (opět nejde o stejnojmenného politika SPD, ale o jeho parodika).

"Prázdniny na Krymu? Svádí leda k zločinu. Ušetři za pohřební věnec, spolehni se na Liberec!" zkusila své štěstí uživatelka s přezdívkou Holka ze mlejna, která si zřejmě lehce utahovala z kauz českého premiéra.

Dovolená v éře Covidu

Jiné příspěvky se zase sarkasticky zaměřily na aktuální výzvy politiků k tomu, aby lidé nevyjížděli za hranice a strávili dovolenou doma:

"Letos žádná riviéra makarská se nekoná, přišla Covidu k nám éra, karanténa zákonná. Zapomeň na alpské svahy doma dýmku v klidu kuř, prohlížej si krásy Prahy, carpe diem - bude hůř," veršoval uživatel Ondřej Pávek.

"Nemáš Covid z Londýna? Potěší tě Karviná!" přizvukoval uživatel Kuba Dub.

"Nechci slyšet námitky, pojedeme do Řitky. To abychom věděli, že všichni budem v pr.eli," zkusila své štěstí satirička vystupující pod přezdívkou Vyšťavená okurka.

"V Chorvatsku je letos plno, pořád lepší, nežli Brno, v Řecku zase hrozný humbuk, naštěstí to není Rumburk," veršoval další humorista pod přezdívkou Lumpenkavárník, jen si postěžoval, že zřejmě nesplnil zadání.

"Chceš-li vidět Lochnessku, ubytuj se na Chebsku," zněl jiný sarkastický vtípek, doplněný fotkou pořízenou během povodní.

A kreativita diskutérů nebrala konce: "Do Francie na vína? Přijeď radši do Zlína!" "Než v Egyptě otrava krásnější je Ostrava." "Proč čumět v Grónsku na iglú, když nejlíp je v Brně na prýglu?".

Předseda poslaneckého klubu Top 09 Miroslav Kalousek si přisadil s příspěvkem: "Chceš se zbavit svojí tchyně? Vem ji s sebou do Bechyně. V Bechyni Ti tchyně zmizí snáze, nežli v zemi cizí."

Obdobná vlákna se objevila také u dalších známých osobností českého mediálního života a současně sociálních sítí, jako například na twitterovém profilu redaktorky a moderátorky České televize Nory Fridrichové nebo na facebookové stránce marketéra a glosátora Jakuba Horáka.

České dráhy mají prst na tepu dějin.

Má verze:

Místo plaze na Roatánu

Obzvlášť Horákův profil se vzápětí po otištění příspěvku jen hemžil tisícovkami satirických říkaček. Ty sahaly od cimrmanovského absolutního verše ("Než nad Rýnem v Kolíně, lépe bude v Kolíně" nebo "Lepší než Švýcarsko je naše České Švýcarsko", popřípadě rafinovaného "Nežli zdolat Lhotse, vyleju se v Lhotce") přes zasvěcenou politickou satiru narážející na vládní politiku (Když letos nikam neletíme, Šimáněho i tak podpoříme, protože je Andyho kamarád, co by z veřejného ukous taky rád) až po vyjádření podivuhodných zkušeností s některými domácími destinacemi: "Abys dostal přes hubu, nemusíš jezdit až na Kubu. Stačí se projít po Stodolní, abys přišel o chrup dolní…"