Nemocnice většinou covid pouze sledují, platí ale i zákaz návštěv

Naprosto shodné incidenční incidenční číslo, 119, vyšlo pro pátek i Středočeskému kraji; v tomto případě s poklesem o 4. Ve srovnání všech 14 krajů se střední Čechy ocitly uprostřed: na sedmé příčce. Hlavní město Praha v tomto pomyslném řebříčku drží jasné prvenství: s hodnotou 154; dokonce s nepatrným nárůstem proti čtvrtečním 153.

Ústup už druhým týdnem

Celkově platí, že covidová vlna oslabuje – a projevuje se to už druhý týden. Vývoj mohou ilustrovat i nejnovější poznatky o nově potvrzených případech. Těch bylo nyní ve čtvrtek evidováno ve středních Čechách 246, zatímco o týden dřív, 4. srpna, jich bylo 297. A od počátku tohoto týdne, od pondělka do čtvrtka, nově prokázaných onemocnění covid-19 viditelně ubývalo: 426–314–269–246.

V Praze bylo 11. srpna evidováno 347 pozitivních výsledků, zatímco o týden dříve „jen“ 331 – tehdy však šlo spíše jen o výkyv; také v metropoli lze pozorovat klesající trend. Naznačuje to i evidence nových případů v tomto týdnu: 412–401–363–347.

Respirátor? Každý už ví

Navzdory zřetelné sestupné tendenci se zatím nic nemění na preventivních opatřeních týkajících se nošení respirátorů. Potvrzuje to třeba mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota: doporučení používat respirátor během pohybu v areálu stále platí. „Je to ale doporučení, nošení nepřikazujeme,“ připomněl Janota. Povinné jsou respirátory jen u návštěv pacientů na lůžkových odděleních (tam však až při bezprostředním kontaktu s hospitalizovanými) – a pak u zaměstnanců na covidovém oddělení. Pokud jde o počty nakažených, zlepšila se situace v případě zaměstnanců. Počty pacientů s covidem se však zatím prakticky nemění a zůstávají setrvalé: v pátek jich v Příbrami měli třináct.

Ani v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, kde se v pátek starali o osm pacientů s koronavirem, počty zatím neklesly, řekla Deníku za nemocnici Hana Kopalová. Rovněž zde se zatím nic nemění. V příštím týdnu hodlá vedení nemocnice znovu vyhodnocovat vývoj – spíš však bude mapovat, zda se nějak projevila výrazná změna pro život v celé Mladé Boleslavi i v okolí: ukončení hromadné dovolené ve Škodě Auto.

Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice Deníku v pátek řekla, že středočeští hygienici zatím na svých doporučeních nic měnit nebudou. „Apelujeme na zdravý selský rozum, aby lidé nosili respirátor tam, kde to dává smysl: ve veřejné dopravě nebo v dalších místech, kde se kumuluje více lidí v uzavřených prostorách. Užít ochranu úst a nosu by měli také lidé, kteří se necítí dobře či mají příznaky respiračního onemocnění; ti ne proto, aby chránili sebe, ale ostatní. Naopak respirátor nedoporučujeme při pohybu v přírodě: tam to smysl nedává,“ řekla Šalamunová Deníku.

S dodatkem, že po dvou letech osvěty už každý ví, jak by se měl chovat, aby se nenakazil, a zda patří do rizikové skupiny. „A podle uvážení se nechal očkovat,“ poznamenala.

Zájem o vakcíny poslední dobou v Praze a okolí vzrostl, avšak stále je spíš mírnější. Ve středních Čechách bylo jen za čtvrtek 11. srpna vykázáno 1006 podaných dávek, v Praze 936. Jestliže celorepublikově jich bylo 5891, znamená to, že širší metropolitní oblast se na tom podílela z jedné třetiny.