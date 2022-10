Ochota lidí ubytovat uprchlíky slábne. Nejvíce žádostí je v Praze

Zdravotnický holding AKESO, pod který diagnostické centrum patří, má další nemocnice v Berouně a Hořovicích. „V Praze jsme loni otevřeli kvůli pacientům. Nechtěli jsme, aby za péčí museli až do Hořovic. Jde třeba o maminky po porodu v Hořovické porodnici, které už nemusí dojíždět pro následnou péči,“ dodává mluvčí nemocnice Petra Horáková. V Praze centrum poskytuje servis před a po operaci, ale samotné operační zákroky zde neprobíhají. Jde spíše o předsunutou základnu.

Unikátní brýle pomáhají při vyšetření

Specifikum centra je přístroj na magnetickou rezonanci. „Kapacita je u nás třicet šest pacientů za den. Od září jsme otevřeli i o víkendech. Jedeme každý den od čtvrt na osm ráno až po desátou večer. Čekací doba je u nás v řádu týdnů,“ popisuje novinku Pichlík.

Při vyšetřeních pomáhají lékařům audiovizuální brýle, které jsou ojedinělé v celé Praze a stojí přes milion korun. „Takové příslušenství je finančně nákladné. Musí být odstíněné od kovů. Lidem ale zvýší komfort při vyšetření. Pacientům s klaustrofobií nebo dětem nemusí být vyšetření ve stísněném prostoru příjemné. Díky brýlím se dospělí můžou dívat na dokumenty z přírody a pro děti máme animované seriály. Zároveň dostanou sluchátka, do kterých lze pustit hudbu,“ popisuje Pichlík.

V plánu je klinika

Nové prostory centra by měly otevřít už v lednu příštího roku. Vzniknou dvě ambulance pro fyzioterapeuty včetně přístrojového vybavení, jako jsou lasery, magnetoterapie, rázová vlna, ale i ambulance psychiatrie, chirurgie, dermatologie, neurologie a nutriční poradenství a praktické lékařství pro dospělé.

V horizontu týdne chce centrum zahájit úpravy pronajatého prostoru. Částečně by měl zahájit provoz už v listopadu, ale do plného vytížení si musí pacienti počkat do ledna. Na oba prostory má holding uzavřený pronájem na pět let, počítá ale s prodloužením. I když jde o soukromou kliniku, zdravotní péči pro pacienty pokrývá zdravotní pojišťovna.

V budoucnu plánuje centrum expanzi do další budovy. „Zatím jde o projekt v úplných plenkách. Nedávno jsme koupili budovu, která je odtud asi tři minuty autem. Ve finále bude mít deset tisíc metrů čtverečních. Budeme tam dále rozvíjet obory, na které už v současných prostorách nemáme místo. Výhodou jsou podzemní garáže, které mají kapacitu až tři sta míst,“ uzavírá Pichlík a dodává, že na projektu je ještě spousta práce a otevření při nejlepším plánují v horizontu několika let.