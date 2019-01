Mladoboleslavsko - Návštěvnost koupališť byla letos rekordní, na hradech a zámcích šla ale oproti loňsku dolů i o tisíc návštěvníků. „V červenci si vstupenku na prohlídku zakoupilo 3500 lidí, v srpnu dorazilo 3800 návštěvníků. Návštěvnost o letních prázdninách tak v porovnání s loňským rokem klesla alespoň na hradě Valečov přibližně o 1000 lidí," prozradila boseňská starostka Hana Maudrová.

Hrad Valečov nad obcí Boseň - ilustrační foto. | Foto: Deník

Taková situace letos ale nebyla žádnou výjimkou. Ve spalujícím žáru letošního léta, které přineslo v červenci a srpnu 29 tropických dní, tedy 29 dní, kdy teplota překročila 30 stupňů Celsia, turismus dvakrát nekvetl.

Úbytek turistů zaznamenal také státní zámek Mnichovo Hradiště. Sem přišlo během prázdnin o sedm set návštěvníků méně než před rokem, přestože se tu v červenci uskutečnila i velká kostýmovaná Zahradní slavnost a proměnou prošla část rozlehlého parku upravená v anglickém stylu. Také tady jsou přesvědčeni o tom, že za poklesem návštěvnosti je horké počasí.

Neokoukané atrakce

Alespoň na zámcích Stránov u Jizerního Vtelna nebo v Bělé pod Bezdězem šla čísla nenápadně nahoru. Oba objekty však prošly v poslední době velkou proměnou a za jejich úspěchem je jistě to, že pro turisty jsou zcela neokoukanou atrakcí.

Průvodkyně Lucie Vtelenská připomněla, že na Stránově byla letos dokončena nákladná rekonstrukce a došlo k rozšíření expozice. Přibylo pár kusů nábytku, turecký pokojík nebo výstava starých hraček soukromé sběratelky Jiřiny Neumannové.

Na zámku v Bělé na začátku sezóny otevřeli v prostorách manufaktury, jež zde v 18. století fungovala, infocentrum, které ji svým vybavením připomíná, a pozvali na výstavu o bělském rodákovi a lékaři císaře Ferdinanda Dobrotivého Josefu Tieftrunkovi.

Průvodce Josef Müller ještě připomíná opravenou část fasády nad kaplí nebo zavedení služby Cyklisté vítání. Také on říká: „Jisté je, že pokud by tyto dva měsíce nebyly tak velmi slunečné, návštěvníků by bylo mnohem víc."

Zvýšení vstupného

Nehrálo svou roli v nižší návštěvnosti také zvyšování vstupného? S největší pravděpodobností nikoliv. I na Valečově, kde se obec rozhodla vstupné zvýšit, aby už nebylo pouze symbolické, šlo o zdražení ve výši 15 korun.

„To víte, chtěli jsme přes léto jezdit po výletech, ale naše holky si ztěžovaly, že se odmítají v autě uvařit. Většinou jsme tedy skončili u vody nebo někde v lese ve stínu," přiblížil prázdninový program své rodiny Václav Janoušek z Mladé Boleslavi.

Příští dva měsíce ukáží, zda letošní ztrátu hrady a zámky doženou. Pokud se vydaří babí léto, lze ještě davy batůžkářů jistě očekávat. Přestože ochlazení, které dosud studené zdi letitých staveb poskytovaly, už nebude zdaleka tak vítané jako v době, kdy teploty v Čechách trumfovaly Středomoří.