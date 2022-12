Data o dopravě i mnoho dalšího

Také Středočeský kraj bude podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) nabízet touto cestou veřejnosti hodně užitečných informací z oblasti veřejné dopravy. I jeho nabídka ale má být mnohem bohatší. „Cílem je tyto sady rozšířit o další data jako je seznam veřejných zakázek a dodavatelů, poskytnuté dotace či obsazenost připravovaných P+R parkovišť na území kraje. Jedním z výstupů je například transparentní přehled Standardů dopravní obslužnosti pro jednotlivé obce,“ vysvětlila Pecková, co kraj nabídne zájemcům o přesné informace. Ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT Petr Suška zdůrazňuje, že velkou výhodou Golemia je poskytování dat jako open source software s volně přístupnými zdrojovými kódy. „Výstupy z Golemia jsou připravené pro okamžité rozhodování pomocí dashboardů i pro další strojové zpracování,“ vysvětlil, že hodnoty lze jak prezentovat, tak využít pro další účely.

Právě to také plánuje hejtmanka Pecková. Uvažuje o rozvoji funkcí vycházejících z dalšího zpracování elektronických dat, jež bude užitečné pro práci krajských orgánů a organizací. Jako příklad zmínila možnosti analýzy dat společnosti Waze (provozující navigační aplikaci, která zaznamenává i informace o provozu): bylo by možné sledovat vytížení krajských silnic, úsekové průjezdy v čase či report nahlášených výtluků, aby se krajská správa silnic mohla rychleji dozvědět o nutnosti opravy konkrétních komunikací. „Zajímavá budou určitě i data o naplněnosti a kapacitách středních škol, sociálních zařízení, cyklodopravě nebo například o energetice a energetické náročnosti na budovách kraje,“ míní Pecková.

Golemio už kraji slouží

Hlavní město je v práci s daty pro středočeské okolí příkladem, plyne ze slov Tomáše Zmudy (Piráti), místopředsedy výboru krajského zastupitelstva pro digitalizaci a chytrý kraj. „Praha nabízí občanům a návštěvníkům nejen datovou platformu Golemio, ale provozuje také přehledný web Pragozor.cz, kde data prezentuje ve srozumitelné a graficky skvělé formě, uvedl Zmuda, čím dalším se kraj chce v metropoli inspirovat. „Věřím, že jakmile nasbíráme pro veřejnost zajímavá data, která si zaslouží příjemné grafické zobrazení, bude nám právě Pragozor.cz skvělým příkladem,“ konstatoval, že by mohlo vzniknout něco na způsob „Středozoru“: Středočeského kraje v číslech.

To jsou představy směřující do budoucnosti. Jaké jsou tedy konkrétní záměry pro nejbližší budoucnost? Zmuda představuje, co už je na dohled: „V prvním čtvrtletí roku 2023 máme v plánu spustit datové sady s přehledem veřejných zakázek a poskytnutých dotací.“ Již nyní běží na Golemiu třeba aplikace www.sdo2022.cz ke Standardům dopravní obslužnosti.