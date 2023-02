Kvízů zaměřených na znalosti o správném chování na internetu a elektronickou bezpečnost se soutěžící mohou zúčastnit kdykoli do konce února, nicméně zrovna v úterý to Holek nepřipomínal náhodou. Právě na 7. 2. 2023 připadl Den bezpečnějšího internetu. „Středočeský kraj se tradičně zapojuje do projektu Kraje pro bezpečný internet, který podporuje vzdělávání a povědomí o důležitosti zajištění kybernetické bezpečnosti. Součástí jsou desítky vzdělávacích videospotů, e-learningových lekcí, pracovní listy – a nově i podcasty z dílny Krajského úřadu Středočeského kraje,“ připomněl Holek. S tím, že právě videa a podcasty připravené krajem mohou nabídnout informace, které umožní úspěšně projít soutěžními testy.