Harrachov /FOTOGALERIE/ - Konečně naplno běží lyžařská sezóna ve Sportovním areálu v Harrachově. V současné době je na sjezdovkách přibližně 40 centimetrů sněhu a průběžně se upravují i tratě pro běžkaře. Provozovatelé netrpělivě sledují předpovědi počasí, aby zasněžováním ještě zlepšili stávající sněhovou pokrývku na sjezdovkách i bežeckých tratích a vytvořili ideální podmínky k lyžování i dalším zimním sportům.

Ski areál myslí na zdatné lyžaře, začátečníky i rodiny s dětmi. „Rozhodně rozlohou nepatříme mezi největší střediska v českých horách, ale pověstí a kvalitou služeb se právem Harrachov mezi ně řadí, snažíme se pro návštěvníky udělat maximum a věřím, že díky tomu je lyžování u nás srovnatelné s velkými středisky nejen v Krkonoších, lidé se k nám vracejí, právě pro Harrachovskou osobitost,“ řekl ředitel Sportovního areálu Harrachov Jiří Krejčí.

Na Čertově hoře si mohou návštěvníci momentálně vybrat ze čtyř sjezdovek s různým stupněm obtížnosti. Mimořádné oblibě se těší Červená II., která končí až v centru města a na trase dlouhé 1850 metrů naskýtá malebné výhledy na Jizerské hory i majestátní Ještěd. Má mírný začátek a konec, zaujme však strmějším profilem ve svém středu.

Spodní část sjezdovky Červená II. v Harrachově patří k vyhledávaným trasám začátečníků i rodičů s dětmi a právě v těchto místech probíhá i čím dál populárnější večerní lyžování s čerstvě upravenou sjezdovkou.

V Rýžovišti končí sjezdovky Černá pro náročné lyžaře, Červená I. pro pokročilejší lyžaře i mírná Modrá pro méně zdatné či začínající snowboardisty. Zasněžovací systém je vybudován na všech sjezdovkách. Z Harrachova i z Rýžoviště vedou na Čertovu horu čtyřsedačkové lanovky, sedačka z Harrachova nabízí navíc i lákavý výhled, neboť kopíruje mamutí můstek, kde se v roce 2015 uskutečnilo mistrovství světa v letech na lyžích.

Civčná louka s vlekem

„Plánujeme hned několik velkých investic do budoucna. V první fázi v horizontu přibližně pěti let předpokládáme výstavbu cvičné louky s vlekem, retenční nádrže na vrcholu Čertovy hory s trafostanicí a čerpací stanicí, hřiště a zázemí pro návštěvníky na vrcholu Čertovy hory, chceme také rozšířit sjezdovky v Rýžovišti a návazně tam v dalších letech plánujeme stavbu nové lanové dráhy. Naše současné lanovky jsou sice spolehlivé a kvalitní, ale do zhruba 10 až 20 let bude nutná jejich výměna za modernější stroje," uvedl Jiří Krejčí.

V horizontu 15 let tedy předpokládají investice v řádu 300 až 350 miliónů korun. Financování je plánováno částečně úvěrem, zbývající část z vlastních zdrojů. Základním předpokladem tohoto rozvoje je stabilita prostředí, aby se daly reálně prognózovat investiční a především finanční plány.

„Současný stav, kdy dlouhé měsíce řešíme obnovení smlouvy o pronájmu pozemků se státem, je významnou překážkou a banka po nás bude požadovat ideálně vlastnictví pozemků nebo alespoň smlouvu na dobu udržitelnosti investice, tedy minimálně 25 nejlépe 50 let za jednoznačně daných a dlouhodobě stabilních podmínek. Věříme, že se nám podaří situaci v krátké době vyřešit, abychom mohli plány začít realizovat,” vysvětlil další záměry Sportovního areálu Harrachov Jiří Krejčí.

Výhodná karta Harrachov

Pro turisty je opět připravena karta výhod - Harrachov card. Zdarma ji mohou získat návštěvníci, kteří se rozhodnou pro ubytování u některého z členů Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu (SCRH). Karta se dá rovněž koupit u vybraných prodejců. Díky ní pak po dobu pobytu turisté využívají výhodných cen při nákupu skipasů v celém Ski areálu Harrachov či dopravy skibusy zdarma.

Vztahuje se také na slevy v lyžařské škole, případně snížené vstupné v muzeích a na různých atrakcích jako bungee jumping, wellness služby, nebo slevy na konzumaci v restauračních zařízeních.

Možnosti aktivního odpočinku

Harrachov není jen synonymem pro sjezdové lyžování, nabízí i více než 110 kilometrů běžeckých tras a tři areály se skokanskými můstky. Chvíle odpočinku lze aktivně prožít na vycházkách přírodou, nebo při návštěvě některého z muzeí. Na návštěvníky čeká kilometr dlouhá bobová dráha se sedmnácti zatáčkami nebo Mumlavské vodopády, které tvoří v žulovém podloží obří kotle, takzvaná Čertova oka.

Trošku zahřát a inspirovat se mohou lidé ve sklárně Novosad s historií sahající do počátku 18. století, další variantou zábavy a poznávání je lesnická expozice Šindelka, pivní lázně či Ski muzeum Harrachov i se sochou Krakonoše.

Rodiny s ratolestmi jistě ocení Park Tři Věže v blízkosti lanovky Delta plný her, zábavy, kvízů a soutěží. Maminky a tatínkové mohou spočinout v koutku pro dospělé, kde naberou potřebné síly, zatímco jejich dítka propadnou touze po dobrodružství. To skýtá také spanilá jízda na železniční trati Zubačka, která je národní technickou památkou.

