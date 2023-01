Osm set zájemců o práci u policie si plány rozmyslelo. Změní přístup peníze?

Ke 30 tisícům korun, které toto sportování vyneslo, policie přidala ještě čásku, kterou vybrala mezi svými příslušníky a občanskými zaměstnanci – a výsledná suma vystoupala na bezmála 110 tisíc.

V rámci ocenění nejúspěšnějších mladých sportovců se největšího uznání dostalo výkonům konkrétních studentů ze SOŠ a SOU stavební Kolín, Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, Střední průmyslové školy Vlašim, Gymnázia Václava Hraběte Hořovice a SŠ letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Došlo i na předání šeků, které umožní nákupy kompenzačních pomůcek: 14letá Terezka, která utrpěla velmi vážný úraz při autonehodě, dostala příspěvek 95 537 Kč na pořízení speciálního vozíčku – a 41letému Karlovi, jenž se zranil s trvalými následky při havárii na kole, pomůže 49 144 Kč s nákupem nového vozíku, který mu umožní zůstat aktivní ve sportu.

Příběhy handicapovaných, kteří získali podporu



* Terezka (14 let):

- Vypořádává s následky tragické dopravní nehody: když jí bylo 11 let, při návratu ze školní akce ji ve vysoké rychlosti srazilo auto

- S těžkým poraněním mozku a mnohočetnými zlomeninami bojovala v nemocnici o život a nyní se znovu snaží vrátit k běžnému životu – po dvou letech usilovných rehabilitací se mohla od září vrátit do školy

- Cestování do školy jí usnadní skladný zdravotní vozík, jehož pořizovací cena je sto tisíc korun



* Karel (41 let):

- V 19 letech si těžce poranil páteř při pádu z kola: ochrnuly mu nohy, částečně i ruce a zůstal upoután na invalidní vozík

- Vážný zdravotní stav mu nezabránil vystudovat vysokou školu a najít si práci, která ho baví, a zůstalo mu i nadšení pro sport: ročně ujede na handbiku tisíc kilometrů

- K aktivnímu životu potřebuje nákladný mechanický vozík s úpravami pro jeho větší výšku (190 cm), protože ten současný už dosluhuje – a nákladný nákup je nad jeho finanční možnosti



