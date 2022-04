FOTO: Prázdný kostel ve Zruči nad Sázavou by měl sloužit uprchlíkům z Ukrajiny

Proměnit dlouhá léta uzavřený evangelický kostel na dva farní byty pro uprchlíky z Ukrajiny a později na komunitní centrum pro místní. To je nápad, se kterým přišel farář Matěj Opočenský působící ve vršovickém Sboru Českobratrské církve evangelické. Nyní byste jej ale potkali spíše na štaflích ve Zruči nad Sázavou, kde právě finišují práce na první fázi projektu. Už ve čtvrtek 21. dubna by se tam totiž měli do opravených prostor stěhovat první čtyři lidé.

Z rekonstrukce evangelického kostela ve Zruči nad Sázavou. | Foto: se svolením Sboru Českobratrské církve evangelické ve Vršovicích

„Náš pražský sbor tento kdysi prosperující kostel ve Zruči, kde v 50. letech působil Alfréd Kocáb, otec Michaela Kocába a jeden ze signatářů Charty 77, dlouhodobě pomáhá svému faráři Matěji Opočenskému spravovat. K místu máme osobní vztah. Tímto krokem, který logicky vyvstal jako reakce na válečný konflikt, jsme jen uspíšili naplňování dlouhodobé vize naší českobratrské církve: probudit uzavřený zručský kostel a jeho spící sbor ke komunitní práci,“ předeslal koordinátor projektu Pavel Bezděk. Celý objekt kostela se zahradou by vršovický sbor ve spolupráci s městem a dobrovolníky chtěl proměnit v křesťansky orientované komunitní centrum Mikroregionu Posázavský kruh. „Chtěli bychom, aby zde kupříkladu základní umělecká škola pořádala výstavy a koncerty, na které budou místní rádi chodit a setkávat se,“ doplnil Bezděk. První fázi projektu financuje evangelická církev z vlastních zdrojů. Aby ale bylo možné kompletní renovaci prostor dokončita navýšit celkovou kapacitu ubytování na konečných deset osob, vyhlásili farníci ve spolupráci s Donio.cz veřejnou sbírku pro „spící“ kostel ve Zruči. OBRAZEM: Ukrajinští uprchlíci opouštějí rekreační areál ve Zbraslavicích „Cílovou částku sbírky jsme stanovili na 200 tisíc korun a její prostředky budou směrovány na vytvoření základních standardů bydlení. V případě, že se nám díky sbírce a spolupráci města Zruč nad Sázavou podaří nashromáždit prostředků více, bude rozsah projektu minimálně dvojnásobný a zároveň bude vybudováno vybavené komunitní místo pro potřeby zdejší lokality,“ vysvětlil koordinátor projektu. Bývalý farní byt 4+kk by se tak měl trvale rozdělit na dvě samostatné jednotky, tak, aby v objektu bylo možno dlouhodobě ubytovat deset lidí. V tuto chvíli se dokončuje rekonstrukce pouze horního patra velikosti 2+kk pro čtyři až šest lidí v nekomfortním prostředí.