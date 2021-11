Podobné setkání představitelů krajské a parlamentní politiky, spojené i s prohlídkou „středočeského parlamentu“, tedy jednacích místností krajských zastupitelů i radních, se podle sdělení krajského úřadu konalo historicky poprvé.

Co říci si obě strany měly během tříhodinového setkání zvláště k pandemické situaci a o tom, jak ji zvládat co nejlépe a tak, aby opatření proti šíření koronaviru měla minimální dopad na občany. Řeč tedy byla i o zdravotnictví; včetně hledání cest, jak by stát i kraj mohly pomoci a ulehčit situaci, aby provoz nemocnic opět nezkolaboval.

K hlavním tématům debaty se dále zařadily také doprava a školství. Co říci ke svým plánům však měli i přítomní radní kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pro sociální věci, životní prostředí a zemědělství i investice, majetek a veřejné zakázky.

Krajský úřad informoval, že pozvání k návštěvě hejtmanství přijali Tomáš Czernin reprezentující v horní parlamentní komoře část Nymburska, Jiří František Oberfalzer z Berounska, Jaromír Strnad z Kutnohorska, Adéla Šípová z Kladenska), Petr Štěpánek z Příbramska, Ivo Trešl zastupující v Senátu části Rakovnicka a Kladenska, Pavel Kárník z Kolínska, Pavel Karpíšek hlasující jménem části Berounska, Jaroslav Větrovský, k jehož obvodu patří i část Benešovska, a Jiří Vosecký zastupující část Mělnicka.

Obvody působení senátorů se neshodují s běžně používaným územním členěním. Například Czernin je zvolen za obvod Jičín, Trešl za obvod Louny nebo Karpíšek za Rokycany, Větrovský za Tábor a Vosecký za Českou Lípu.