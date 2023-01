Zakázku na vodík kraj zadává bez soutěže

Příprava projektu vodíkových autobusů není v případě odchodu firmy z Mníšecka ohrožena, řekl Uher Deníku. Konkrétní linky vybrané pro testování vodíkových autobusů – podle jeho slov jde například o linky do Dobřichovic, Kytína a další – nebyly součástí výběrového řízení, ve kterém jeho firma zřejmě neuspěje. „Je to přímo projekt od kraje,“ vysvětlil Uher. A firma se na něm plánuje podílet, i pokud přijde o dosavadní zakázku včetně páteřních linek 317 a 318, jež spojují Prahu-západ a Příbramsko s hlavním městem.

Prakticky totéž sdělil Deníku i Holek za krajský úřad: jak společnost Martin Uher dopadne v krajském výběrovém řízení, na první výjezd vodíkových autobusů ve středních Čechách nemá mít vliv. „Budou nasazeny podle plánu, tedy v okolí Mníšku pod Brdy. V tomto případě je přidělení vodíkových vozů dopravci plánováno v rámci přímého zadání veřejných služeb v přepravě cestujících,“ vysvětlil i Holek, že vozidla na vodík nejsou součástí nyní běžícího výběrového řízení, ve kterém společnost z Mníšku pod Brdy nejspíš „doma“ neuspěje.

Stále tedy platí, že vozidla na vodík by ve středních Čechách měla poprvé vyjet koncem roku 2024 – a to právě do okolí Mníšku pod Brdy (kde se počítá i s vybudováním plnicí stanice vyrábějící vodík s využitím „ekologicky čisté“ elektřiny z vodní elektrárny). A být testována v náročných podmínkách zdejší podhorské oblasti.

Za osvědčeným dopravcem stojí starostové

Že by autobusy nápadně označené jménem rodinné firmy Martin Uher měly na Mníšecku přestat jezdit, plyne z krajem zveřejněných průběžných údajů z výběrového řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID od 1. 12. 2024. Kraj zatím zveřejnil předložené nabídky a výběrové řízení pokračuje jejich hodnocením – protože však cena představuje jediné kritérium, dají se výsledky odhadovat. Zdá se tak, že firma Uher s tradičními autobusy oblast Mníšecka opustí a většinu svých aktivit přesune na Štěchovicko (kde v cenovém srovnání uspěje).

Tahle představa se však nezamlouvá starostům z regionu, kde společnost Uher jezdí nyní. Občané jsou spokojeni, proč tedy měnit dopravce kvůli jen o něco málo lepší nabídce? Nebylo by lepší změnit výsledek výběrového řízení? Tak lze shrnout podnět, s nímž se v pondělí 2. ledna obrátili na radního Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) starostové Mníšku pod Brdy Petr Digrin (STAN; společně s radním Michalem Trkanem za ODS), Klínce Markéta Polívková (V Klínci doma), Kytína Miloslav Holý (Nezávislí – Sdružení hasičů) a senátor Petr Štěpánek (STAN).

Zdůrazňují, že autobusová společnost Martin Uher, která kolem Mníšku jezdí už dlouhá léta, patří k nejlépe hodnoceným dopravcům v rámci Pražské integrované dopravy – a nezamlouvá se jim, že by od konce roku 2024 neměla pokračovat. Netají se ani s obavami, že firma nastavila laťku velmi vysoko – a kdo ví, jak by to bylo po jejím obchodu…

Borecký však trvá na tom, že pravidla otevřené soutěže na výběr dopravců, kterou vypsaly společně Středočeský kraj a Praha, nelze ohýbat – byť třeba s dobrým úmyslem. „Soutěž je také vázána rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů,“ upozornil Borecký.

Trvá na tom, že je v zájmu všech, aby služba cestujícím byla poskytována v co nejlepší kvalitě – a nově uzavírané smlouvy umožní, aby kvalita byla zachována, i když v regionu bude jezdit jiný dopravce. „Soutěž jsme vypsali dva roky dopředu právě proto, aby se případní noví dopravci mohli dobře připravit, seznámit s regionem a obcemi – a náběh jejich služeb probíhal bez zbytečných problémů,“ konstatoval Borecký.

Martin Uher přístup starostů oceňuje. „Sami volali tátovi, že nesouhlasí – a výsledek by chtěli změnit,“ konstatoval. On sám nicméně situaci vnímá tak, že je rozhodnuto. „Ve výběrovém řízení jsme se ‚potkali‘ se společností ICOM Transport, která dala nabídku o korunu lepší,“ řekl Deníku. „Podmínky soutěže a to, že kritériem je cena, ale chápeme,“ konstatoval. „Výsledek není optimální a mrzí nás; aspoň že to Štěchovicko vyšlo,“ poznamenal.