Ve středních Čechách osmnáctkrát hořelo a šestačtyřicet lidí to přehnalo s alkoholem tak, že potřebovali pomoc záchranky. Jeden člověk skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

"Vzhledem k tomu, že jsme i letos apelovali na občany, aby pálení zodpovědně nahlásili, bylo v našem kraji evidováno 2651 spalování látek přírodního charakteru. Mapa středočeského kraje se díky tomu pokryla symboly pro ohlášené pálení,“ potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Nové vybavení pro záchranáře: Přibýt by měly generátory, auta i loď

I přes mnohá nahlášení se ani letos hasiči nevyhnuli planým výjezdům. Ty byly celkem čtyři. „V patnácti případech vyjížděli k událostem, kdy volající uvedl, že vidí, většinou z dálky, velké plameny. Po příjezdu k danému místu však jednotky nejčastěji zjistily, že jde o pálení, které je řádně nahlášené a pod kontrolou. Kromě planých výjezdů hasiči vyjeli osmnáctkrát k požárům. Z toho šestkrát šlo o požár odpadu nebo nedohašené ohniště. Na Příbramsku jsme zaznamenali tři požáry kontejnerů.“ sdělila mluvčí hasičů.

Kromě požárů a planých poplachů museli hasiči řešit i další události. Co se počtu výjezdů týká, poslední dubnovou noc jich bylo více, než v jiných dnech. „Pro srovnání v časovém úseku od páteční osmnácté hodiny do sobotní sedmé hodiny ranní vyjeli středočeští hasiči celkem k 53 událostem. Za stejné časové období minulý týden to bylo 16 událostí,“ dodala Fliegerová.

Také na dispečinku středočeských záchranářů drnčely telefony celou noc. Jak potvrzuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, Monika Nováková, od včerejší 19. hodiny do dnešní 7. hodiny ráno řešili v souvislosti s čarodějnicemi dispečeři desítky událostí. Většinou se jednalo ale o méně závažné případy, kdy hrál roli alkohol. Takových událostí řešili zdravotníci 46.

PODÍVEJTE SE: To tenkrát v 45. Prahou projel Konvoj svobody

„Jedna osoba skončila na jednotce intenzivní péče s poruchou vědomí. V ostatních případech šlo například o různé pády. Během noci ošetřili záchranáři jednu popálenou osobu. Výjezdů bylo sice o něco více než v jiných dnech, ale jinak situace klidná,“ dodala mluvčí záchranky.