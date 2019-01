Kutná Hora - Kutnohorská římskokatolická farnost se rozhodla odmítnout dotaci ve výši 153 milionů korun, která byla projektu na rekonstrukci interiéru chrámu sv. Barbory s názvem Kámen a světlo přidělena Evropskou unií v roce 2012.

Kutnohorský farář Jan Uhlíř | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Důvodem, který k odmítnutí dotace farnost vedl, je podle vyjádření arciděkana Jana Uhlíře zdlouhavost a komplikovanost výběrového řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací a také termíny, které přes četná jednání stanovily dočerpání dotace na konec roku 2014, což podle vedení farnosti není v aktuální situaci reálné.

Farnost má ale v tuto chvíli zpracovánu kompletní projektovou dokumentaci. „Víme, které části interiéru potřebují neodkladné opravy, a zároveň máme představu o tom, kolik bude restaurování jednotlivých prvků interiéru stát," uvedl Jan Uhlíř s tím, že je farnost díky tomu připravena začít na nejnutnějších opravách pracovat i přes odmítnutí dotace.

Hodlá využít vlastní finanční prostředky, kterými měla projekt spolufinancovat. Sem patří i ta část rozpočtu, která měla sloužit pro udržitelnost projektu. Rozhodnutí má plnou podporu královéhradeckého biskupství. Na projekt, který zahrnoval opravu interiéru i doprovodný program pro odborníky na restaurování i veřejnost, tak nedojde.

Rozhodnutí přiklonit se k postupným opravám na místo rychlé a kompletní rekonstrukce interiéru velmi mrzí odborníky, kteří se kolem kutnohorských památek a projektu pohybují. Mezi nimi je i Dagmar Fundová, ředitelka Nadace Kutná Hora - památka UNESCO. „Je mi líto, že nebude projekt realizován, byl dobře připraven," řekla stručně.

Předchozí opravy mohou vyjít vniveč

Koordinátorka projektu Věra Homoláčová dokonce poukázala na skutečnost, že by postupné opravy nemusely být efektivní. „Všechny práce, které se mají provádět, se musí provést najednou ve velkém objemu," zdůraznila. „Je nutné současně řešit několik stavebních faktorů. Vlhkost související se stavem dlažby v chrámu a současně s tím i stav omítek, které začínají vysychat poté, co se zlepšilo odvodňování zvenku při opravě exteriéru," vysvětlila Homoláčová.

Podle jejích slov dochází uvnitř chrámu aktuálně k poškozování dlažeb i všech omítek a maleb, které opadávají. „Na vnější odvodnění musí navázat řešení dlažby a současně s tím je nutné vyřešit záchranu maleb a omítek, které se bez zásahu mohou dostat do stavu havarijního a mohou opadávat i větší kusy," podotkla.

V neposlední řadě je podle koordinátorky nutné se rychle zaměřit i na statiku a vnitřní opravu klenby chrámu, která byla porušena deformacemi opěrného systému budovy při opravách v minulých letech. „Ta musí probíhat jedině v celistvých úsecích a k tomu je nutné postavit lešení ve velkých plochách, aby se stavba mohla dokončit zevnitř," dodala.

Potřebných kroků, které je třeba udělat v rámci opravy Barbory rychle, je více. Homoláčová zdůraznila, že pokud se neudělají, hrozí nebezpečí postupného poškozování pláště chrámu. Jeho rozsáhlá oprava z minulých let by tak vyšla vniveč.

Projekt měl být vskutku velkolepý

Projekt Kámen a světlo počítal s tím, že při rekonstrukci se chrám sv. Barbory veřejnosti nezavře. Naopak chtěl její opravu prezentovat jako vzorovou nejen v restaurátorské práci samotné, ale i v její prezentaci. V první řadě se počítalo s rozšířením návštěvnického okruhu o novou expozici, rozdělenou podle empor na jižní a severní.

Mělo tam působit lektorské centrum, které by nejširšímu publiku podle věkových kategorií od nejmenších po ty nejstarší připomnělo význam a stavební dějiny chrámu.

„Chrám sv. Barbory se z hlediska architektury dá pokládat za poslední katedrálu ve střední Evropě. Díky svému založení ve 14. století je to jedna z posledních staveb takového rozsahu. I půdorys chrámu vypovídá o tom, že je to vyvrcholení architektury, která se formovala ve Francii 12. století," připomněl Aleš Pospíšil z Nadace Kutná Hora - památka UNESCO.

Právě tak měl projekt Barboru během rekonstrukce prezentovat a vykompenzovat svým programem turistům skutečnost, že uvnitř bude celoplošné lešení.

Oprava mohla být sledována online

Přímo na místě měly být nainstalované televize s on-line přenosem restaurátorských prací. V plánu byly i workshopy specializované na právě realizované restaurátorské zaměření. Kdo by pak neměl šanci Barboru navštívit osobně, mohl by vše sledovat na internetu.

Veškerou práci by pak mapoval dokument, který by byl natáčen během prací, jako tomu bylo při rekonstrukci vnějšího pláště. Přibyl by i animovaný film o Barboře, který by stejně, jako je tomu o filmu o katedrále v Sedlci, ozvláštňoval prohlídku.

Celou rekonstrukci pak měla uzavřít vědecká konference. Na té by bylo ukázáno shrnutí takřka dvacetileté snahy o kompletní rekonstrukci chrámu, od samotných raných příprav v polovině devadesátých let. Následně se počítalo rovněž s vydáním publikace, kde by byli zmíněni všichni zainteresované lidé, kteří se na obnově chrámu podíleli.

Vyjádření arciděkana Jana Uhlíře k odmítnutí dotace

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, vlastník a správce chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, se rozhodla pro opatrnější a rozvážnější postup při opravě vzácného interiéru této národní kulturní památky.

Na základě výsledků jednání ekonomické rady farnosti, která o této záležitosti diskutovala 16. a 21. ledna 2014, a za plné podpory královéhradeckého biskupství, vlastník nevyužije možnost získat na projekt dotaci z veřejných peněz. Před původně zamýšlenou rychlostí, která vyplývala z podmínek této dotace, dostane přednost pečlivost a kvalita.

K odmítnutí dotace ve výši 153 milionů korun, která byla projektu s názvem Kámen a světlo přidělena Evropskou unií v roce 2012, vedly farnost zdlouhavost a komplikovanost výběrového řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Administrativní překážky a opakovaně podávaná odvolání neúspěšných uchazečů ve výběrových řízeních způsobily již třetí opakování soutěže, která proto není ani v tuto chvíli uzavřena.

Složitost a náročnost procesu výběru dodavatele dokumentuje mimo jiné skutečnost, že i profesionální firma, jíž byla zadavatelem svěřena administrace výběrového řízení, se dopustila pochybení, kvůli kterému by při realizaci projektu mohl být zadavatel sankcionován krácením dotace až o deset procent.

Zadavatel stanovil nejzazší termín ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem již v průběhu roku 2013 na 31. prosince 2013, a to na základě termínů realizace, které uvedli dodavatelé v předchozích výběrových řízeních. V situaci, kdy daný termín nebyl ani zdaleka dodržen, by bylo přijetí dotace nezodpovědným riskem, protože splnění termínu čerpání dotace (konec roku 2014) není reálné.

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora dospěla k rozhodnutí dotaci odmítnout na základě pečlivého a zodpovědného vyhodnocení momentální situace. Je si pochopitelně vědoma toho, že šlo skutečně o jedinečnou příležitost opravit interiér chrámu v krátkém čase a v celém rozsahu.

Jedině rozvážný postup však zaručí dodržení potřebných technologických lhůt, a kromě toho také umožní variantu, kdy by se práce na nutný čas zastavily v případě, že bude třeba zpracovat podrobnější odborná studie na některý prvek interiéru. Je totiž zřejmé, že sebepečlivější příprava nemůže předvídat všechny situace, a vlastník památky se chce vyvarovat zanedbání důležitých kroků jen ze strachu, že by musel vracet přidělenou dotaci.

Přestože se z důvodu opakovaných výběrových řízení a pokročilému termínu nepodaří realizovat projekt Kámen a světlo, dosavadní práce na něm nepřijdou nazmar. Farnost má v tuto chvíli zpracovánu kompletní projektovou dokumentaci, ví, které části interiéru potřebují neodkladné opravy, a zároveň má představu o tom, kolik bude restaurování jednotlivých prvků interiéru stát.

Je díky tomu připravena začít na nejnutnějších opravách pracovat i přes odmítnutí dotace. Pro tuto činnost hodlá využít vlastní finanční prostředky, kterými měla projekt spolufinancovat. Sem patří i ta část rozpočtu, která měla sloužit pro udržitelnost projektu. Díky týmu špičkových odborníků, který se účastnil přípravy projektu, má také potřebné odborné zázemí, bez něhož by náročné a odpovědné opravy a restaurování interiéru chrámu svaté Barbory nebyly možné.

Věříme, že se díky společnému úsilí farnosti a všech lidí, kterým není osud této jedinečné památky lhostejný, podaří v budoucích letech získat další finanční prostředky a pokračovat v opravách tak, aby chrám svaté Barbory mohl být nejen dokladem minulé slávy královského horního města, ale především aby mohl nadále sloužit jako místo zastavení pro všechny, kteří vnímají krásu a vznešenost stavby odkazující ke křesťanským kořenům evropské kultury.

Za Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora Jan Uhlíř, arciděkan