FAMU v krizi: děkan Holý zůstává i přes odpor senátu

Rozpory mezi Akademickým senátem (AS) a děkanem filmové fakulty dovedly školu do krize. AS obviňuje děkana Zdeňka Holého z manažerského selhání a nedemokratického chování, za něj se ale postavila Umělecká rada školy, někteří šéfové kateder i sám rektor AMU.

Děkan FAMU Zdeněk Holý.Foto: ČTK/Vít Šimánek

Školou zmítají spory již delší dobu a mnozí vnímali zvolení Zdeňka Holého před dvěma lety jako šanci na sjednocení a zlepšení komunikace. Podle vývoje v posledním měsíci se ale nepochopení ještě prohloubilo. Dlouhodobý rozkol “Stal se přesný opak: zákulisní personální politikou, absencí diskuze se studenty, zbrklými rozhodnutími, ignorováním akademické samosprávy, šířením strachu i pomluvami a v neposlední řadě silovými snahami řídit FAMU "jako firmu" a nikoliv jako "uměleckou školu" došlo k tomu, že je málokomu ve škole dobře. Natož aby tam ještě něco s chutí tvořili. Holý prostě selhal v pozici manažera, který musí ukočírovat dům plný rozdílných individualit,” uvádí Vít Klusák, člen Akademického senátu. ČTĚTE TAKÉ: Zaměstnanci institutu robotiky stojí za ředitelem. Rektora ČVUT ale nezviklali Děkan Holý trvá na tom, že se senátem diskutuje a jejich výtky již objasnil či vyvrátil. Za Holého se postavila také Umělecká rada školy a šéfové několika kateder. Svůj pohled nabídlo i mnoho osobností filmového průmyslu jako je Jan Hřebejk, Jiří Bartoška nebo Jan Strach. Některé urážlivé a zobecňující komentáře v médiích ovšem situaci ještě vyostřily. ”Často se otvírají 16 let staré křivdy z nástupu tehdejšího děkana a reforem, které učinil. V médiích pak vytvářejí zavádějící obraz střetu teoretiků a filmařů, případně umělců a zručných řemeslníků. Ale situace ve škole je naprosto jiná,” dodává Tomáš Janáček, člen AS a student katedry režie. Co si myslí studenti? Studenti na to reagovali způsobem sobě vlastním - někteří podepsali petici za děkanovo odvolání, další vyzývají k navázání dialogu a hledání řešení v Apelu k akademické obci, jiní zase uspořádali happening Poslušnost nelze vynutit. V něm upozornili na to, že mediální agentura 2media, kterou škola dříve najala a která je spjatá s jednou z externích vyučujících, propagovala mezi novináři zastánce Holého. Z toho důvodu studenti promítali na zeď náplavky před fakultou hesla jako FAMU není firma, Nejsme komparz! Nebo kdo má strach, ať zvedne ruku odkazující k aktuální nepříjemné atmosféře na fakultě. Tu podle nich dokresluje i strach veřejně proti děkanovi vystoupit z obavy, že by to ohrozilo následná studia nebo přednášení na škole. ČTĚTE TAKÉ: Prahu zaplaví 60 tisíc burácejících motorek. Harley-Davidson slaví 115 let Vše vyvrcholilo návrhem akademického senátu na odvolání děkana, který schválilo osm z devíti senátorů a podle Janáčka jej podpořilo 25 procent členů akademické obce. I proti němu se vyhradila Umělecká rada školy. "Návrh na odvolání děkana považujeme za nástroj, jenž by měl být uplatňován výjimečně, výlučně v kritických situacích, a měl by být věcně a detailně odůvodněn, což přítomný návrh sedmi senátorek a senátorů nečiní,” uvádí prohlášení Umělecké rady složené z osobností jako je Helena Třeštíková, Václav Moravec nebo Jaromír Kallista. Několik šéfů kateder pak pohrozilo svým odchodem, pokud bude Holý odvolán, postavilo se za něj i kolegium děkana. Rektor vyzývá k dalšímu jednání Rektor AMU Jan Hančil v pátek vydal rozhodnutí, ve kterém s Uměleckou radou v podstatě souhlasí. Odvolání by podle jeho názoru školu ještě více destabilizovalo kvůli hrozbě odchodu pedagogů a důvody k němu nejsou dostatečné. Za ty by považoval jasný odkaz na prokazatelné závažné porušování zákona, vnitřních předpisů nebo dobrých mravů, rektor se ale domnívá, že se tak nestalo a že si senát vykládá postavení akademického senátu a děkana chybně. Jan Hančil proto k odvolání nepřistoupil a snaží se působit jako mediátor mezi dvěma rozhádanými tábory, které vyzývá k další diskusi. „Věřím, že stále existuje prostor pro jednání, že nebyly využity všechny možnosti k vyřešení hlavních neuralgických bodů a k nastavení nového způsobu vzájemné komunikace akademických orgánů. Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír, “ myslí si rektor. ČTĚTE TAKÉ: Muzejní noc v metropoli nabídne večerní prohlídky, potápění i graffiti Otázkou nyní zůstává, jak se zachovají děkanovi odpůrci. Hančil se s nimi v minulém týdnu sešel čtyřikrát, zatím ale bezvýsledně. Další vyjednávání mají následovat. Již před konečným rozhodnutím se ale vyjadřovali v tom smyslu, že by neodvolání zřejmě vedlo k protestům studentů a dalším rozkolům uvnitř akademické obce. V podobně ostrém tónu se nesou i první reakce na Holého setrvání ve funkci. “Domnívám se, že se jedná o bezprecedentní útok na akademickou samosprávu a toto porušení pravidel, která se od roku 1990 dodržovala, se může dotknout všech vysokých škol v ČR. Rektor vlastně všem akademickým senátům (potažmo akademickým obcím, které si své zástupce volí) vzkazuje, že jsou jen stafáž,” uvedl k rektorově rozhodnutí Vít Klusák.

Autor: Magdalena Havlíková