Provozovatelé areálů proto doufají, že sezona bude pokračovat bez přerušení. Uvědomují si ale, že návštěvníci si před cestou chtějí aktuální stav ověřit. Důsledně proto dbají na aktuálnost informací na svých webových stránkách, které nabízejí jak popis, tak i podívanou přímo naživo: prostřednictvím on-line kamer. Někde nechybí ani pozvání prostřednictvím sociálních sítí. Nebo také nabídka spojit zážitky z lyžování s těmi gastronomickými.

Zásoby sněhu? Dostatečné!

Ačkoli sníh ubývá prakticky před očima, provoz pokračuje a fungují i lyžařské školy. Ve většině velkých a oblíbených areálů se dokonce jezdí denně. To neplatí na Šibeničním vrchu (sibenicnivrch.cz) v Mnichovicích na Praze-východ. Tam se prozatím naposled lyžovalo během prázdninového pondělí – a nyní zde do čtvrtka 5. ledna mají pauzu spojenou s úpravou svahu. Znovu přivítat návštěvníky se chystají na Tři krále: v pátek 6. ledna, kdy se má lyžovat od 15 do 19 hodin. Následně se na sobotu i neděli chystá denní lyžování v době od 10 do 17 hodin, v sobotu navíc i večerní mezi 18. a 21. hodinou.

Největší středočeský areál na Monínci (moninec.cz) v blízkosti města Sedlec-Prčice při pomezí okresů Příbram a Benešov (a ostatně i Tábor) se stále může chlubit zhruba půlmetrovou vrstvou technického sněhu. Přesněji: na sjezdovce je ho od 35 do 70 cm. Lyžuje se zde denně, a to jak přes den mezi devátou a šestnáctou hodinou, tak večer: od 18 do 21 hodin. V provozu jsou hlavní lanovka a horní kotva i hotelový vlek. Prakticky „u sousedů“, v nedalekém areálu Kvasejovice (skikvasejovice.cz), označovaném také jako „panství Vítka z Prčice“) mají od 30 do 60 cm technického sněhu. Byť na vrcholu dlouhé sjezdovky sníh ubyl, po většině délky svahu provozovatel areálu hlásí „slušnou zásobu“ umožňující neustálé úpravy. Otevřeno zde nyní mají od deváté dopolední do osmé večer – a to bez přestávky.

Vývoj provozovatelé upřesňují online

Dostatečnou zásobu sněhu, která zaručuje bezproblémový provoz a každodenní úpravy sjezdovky, ohlašuje také areál Chotouň (vlekychotoun.cz) mezi Jílovým u Prahy a Pohořím na Praze-západ. Areál je nyní v provozu denně do 21 hodin, a to v pracovních dnech od deváté dopolední a o víkendu již od osmi. Dětský areál zde lze navštívit mezi devátou a devatenáctou hodinou.