Dymokury - Dva dny před plánovanými závody silničních motocyklů na Nymbursku, na které se chystaly tisíce diváků, přišla nečekaná zpráva: Dymokurský okruh se ruší! Na vině je špatný stav vozovky a tím ohrožené zdraví a životy jezdců i fanoušků.

Daniel Zörnweg si do Dymokur původně přijel pro zlato v kategorii supermono. Nakonce i on naložil svůj stroj zpět do auta a odjel domů. | Foto: Deník/Josef Podolák

V ranních hodinách čtvrtečního dne se ředitel závodu Petr Civín rozhodl ke kroku, který určitě nebyl jednoduchý, ale rozhodně správný. V devět dopoledne už tuto informaci jako hotovou věc hlásí i obecní rozhlas v Dymokurech. Motorky o víkendu u Dymokur závodit nebudou.

„Loni na podzim provedený živičný nástřik na poškozených místech silnice se vlivem vysokých teplot začíná loupat a v některých místech vozovka v podstatě teče. Na takovou trať nemůžu poslat závodníky. Tady jde o život. Sám jsem jezdil a vím, co takový odloupnutý kus asfaltu dokáže udělat," říká ředitel závodu Petr Civín.

Letošní ročník dymokurského trojúhelníku ale není ještě úplně ztracen. Pokud by se podařilo sehnat potřebné finance na položení nového povrchu, dovede si ředitel závodu představit, že by se soutěž uskutečnila v náhradním termínu v průběhu srpna. „Dal jsem do toho svoje peníze, dále peníze sponzorů a partnerů. Dohromady přijdeme zhruba o milion korun. Peníze ale v tomto případě nejsou na prvním místě. Pokud by se mi podařilo dát trať do způsobilého stavu, závody by se jely zhruba za tři měsíce," plánuje Civín.

Cestmistr hájí práci silničářů

Nejhorší situace je na spojce Dymokur se silnicí I/32 Poděbrady - Jičín. Právě tam je vždy start, cíl a časomíra. Jedná se úsek dlouhý přibližně 800 metrů a oprava by nemusela být až tak finančně nákladná. „Odhaduji, že by se jednalo řádově o několik stovek tisíc, určitě do milionu, ale je to jen velmi hrubý odhad," říká cestmistr krajské správy a údržby komunikací Petr Tyl k ceně opravy.

Zároveň ale uvádí, že z hlediska silničního provozu je stav vozovky bez problémů způsobilý pro běžný provoz. „Tato komunikace dnes odpovídá jiným kritériím, než v dobách, kdy se tu jezdily závody pravidelně. V době, kdy probíhala kompletní rekonstrukce právě této silnice, nikdo s tím, že se tu opět budou konat závody silničních motocyklů, nepočítal," hájí práci silničářů cestmistr Petr Tyl.

Nad celým podnikem převzal záštitu náměstek středočeského hejtmana Miloš Petera, který má mimo jiné v kompetenci právě krajské komunikace. „Promluvím o tomto problému s ředitelem Správy a údržby silnic a pokusíme se na opravu najít peníze. Více vám v tuto chvíli nemohu říct," uvedl Petera.

Podle odhadu cestmistra Petra Tyla by oprava této komunikace trvala přibližně týden. "To ale mluvíme o samotné práci, administrativa, projektace, povolení a podobně bude daleko delší," říká Tyl.

Smutná zpráva při ranní kávě

Pro závody, zařazené do Mistrovství České republiky a s potvrzenou účastí přes sto jezdců, bylo v Dymokurech ve čtvrtek téměř vše připraveno, případně se s pracemi finišovalo. Na místě byli už také někteří závodníci. Smutná zpráva o zrušení závodu zastihla při ranní kávě s bavorským vdolečkem také německý Team Goezunder Aermacchi Classic Racing, pod kterým jsou registrování dva favorité závodu, Daniel Zörnweg a Eberhard Laible.

Na prvně jmenovaného se letos sázelo, že ve své kategorii supermono nebude mít přemožitele. Manažerka teamu Andrea Laible se pro Nymburský deník vyslovila s uznáním směrem k organizátorům Dymokurského okruhu. „Samozřejmě nás mrzí, že jsou závody zrušené, ale na druhou stranu je to od ředitele velmi profesionální. My máme léto pravidelně cestovní po České republice. Sem jsme přijeli ze závodů v Hořicích a dál pojedeme do Ostravy Radvanic," popisuje vytížení motocyklového týmu z Německa manažerka Andrea Laible.

Sám Daniel Zörnweg uvedl, že pokud se podaří trať upravit a závody se v srpnu pojedou, určitě se zúčastní. „Loni jsem skončil druhý, letos si chci z Dymokur odvézt hlavní trofej. Navíc se nám to tady líbí a je tu dobrá atmosféra," vyznal se Zörnweg.

Josef Podolák