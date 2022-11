Nynější hejtmanka Petra Pecková (STAN) a její předchůdkyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) se přou o to, komu je na místě poděkovat a jak mohlo být lépe. „Jako hejtmanka jsem se prala, aby se stavěly nové školy. Vláda Andreje Babiše připravila program na výstavbu ZŠ a MŠ,“ připomněla Pokorná Jermanová pohled ANO. S tím, že vláda nynější koalice v čele s Petrem Fialou (ODS) zvedla rozpočet na projekty jen o osm procent – což při nárůstu cen ve stavebnictví staví starosty před velké problémy.

„Jste směšná,“ reagovala Pecková. „Řešili jsme to od roku 2010,“ uvedla s tím, že ona jako někdejší starostka Mnichovic byla autorkou podkladů připravovaných společně s dalšími starosty pod hlavičkou Starostů: někdejším starostou Dolních Břežan Věslavem Michalikem, Milanem Váchou ze Psár a ředitelkou mnichovické školy Marcelou Erbekovou; oceňuje také také zásluhy poslankyně a někdejší starostky obce Chýně Věry Kovářové (rovněž STAN).

„Projednávalo se to s několika ministry školství, premiéry Rusnokem, Špidlou. Váš Andrej jako ministr financí to dostal administrovat. Pak to akorát nezrušil. Ví to dobře,“ nabízí Pecková svůj pohled na minulý vývoj kolem dotací na budování škol.

To Pokorná Jermanová nepřešla mlčením. „Vy jste neskutečná, opravdu. Žádnou aktivitu za rok našeho společného vládnutí v tomto směru neprojevil nikdo z vašich radních,“ odkázala na situaci ve středních Čechách po krajských volbách v roce 2016. „A ani vy sama; tehdy jste se mnou mluvila ještě normálně. Analýzu jste podědili po našem kolegovi Kovácsovi, který ji skvěle zpracoval,“ odkázala exhejtmanka na práci svého někdejšího náměstka Gabriela Kovásce (ANO).

Pecková však oponuje. „Je vidět, že absolutně netušíte,“ veřejně sděluje své předchůdkyni. Zdůraznila, že Kovácsova analýza je pozdějšího data než aktivity lidí z týmu STAN. „Vy jste byli na kraji od 2016. „Naše práce byly od roku 2010; první dotační titul vznikl 2013,“ poučuje exhejtmanka svoji předchůdkyni. Ta však oponuje: „V roce 2010 jste byla ještě v novinařině. V roce 2013 vláda vaše? To asi ne. Ale to nevadí: když jste byli tak moc aktivní v krajské opozici a vše připravili, tak proč jsme toho moc nenašli?“

Na tuto twitterovou debatu Deník v pátek po ránu zaznamenal učitelskou reakci ze severního okraje Prahy: spíš by prý bylo na místě konkrétně pojmenovat viníka současného stavu, kdy na obou stranách pomezí středních Čech a hlavního města chybějí tisíce míst jak v základních, tak v mateřských školách. Přistěhovalo hodně mladých rodin, které své děti nemají kam umístit. A místo dohadování na sociální síti by bylo na místě spojit síly při hledání řešení, která by mohla pomoci co nejúčinněji, ale hlavně rychle. Nynější stav je tíživý jak pro pedagogy, tak pro rodiče.

Stavba šesti středočeských škol má zelenou. Vláda schválila peníze na dotace

Podobné ohlasy lze najít i mezi diskusními příspěvky uživatelů pod jednotlivými tweety účastnic sporu. Nechybějí však ani poznámky ke konkrétním dotačním titulům – nebo třeba ke škole v Mníšku pod Brdy. A najít lze i řadu výhrad vůči exhejtmance Pokorné Jermanové navazujících na někdejší kauzy hojně probírané v médiích: vůči autu kraje využívanému jejím manželem, k zaměstnávání externistů včetně „monitoringu hudebních festivalů“ nebo připomenutí trestního oznámení podaného na záchranářku kvůli kritice tehdejšího nedostatku ochranných pomůcek proti covidu.

Na v debatě zmíněný materiál Kovácse odkazuje někdejší radní a nyní hlasitý představitel opozičního hnutí ANO Martin Herman. Za problém označuje, že kapacity škol a školek musí spousta obcí řešit, aniž by s investicemi podobného rozsahu měly zkušenosti. Řešení vidí v rozvoji budování takzvaných svazkových škol, na jejichž výstavbě se společně podílí více obcí, které by si to jinak nemohly dovolit. „Hlavní problém je ale ten, že nejsou v dostatečném počtu připraveny projekty na školy ani řešeny potřebné pozemky. Tam by měl být hlavní směr aktivity. Navazovat pak musí jednání se státem o penězích na výstavbu nových škol,“ sdělil Herman Deníku.