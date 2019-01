Mladoboleslavsko /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Dramatické předpovědi meteorologů se vyplnily. Přívalový déšť a bouřka, které se nad Mladoboleslavskem vytvořily ve středu kolem čtvrté hodiny odpolední, napáchaly škody za desítky tisíc, zvedly hladinu Jizery v Podlázkách, vytopily řadu nemovitostí a dokonce uzavřely i komunikaci v Debři.

Plné ruce práce s odklízením škod měli nejen obyvatelé poškozených domů, ale také hasiči, které zaměstnalo především odčerpávání vody ze sklepů, i strážníci, kteří odkláněli dopravu z neprůjezdných úseků. Kromě toho zachraňovali i topícího se muže.

Ovšem, déšť a tekoucí voda nepotrápila pouze lidi, ale také zvířata. O velkém štěstí může mluvit například pan Miroslav z Dolního Bousova. V největší slotě se vydal zkontrolovat zahradu, kde chová několik druhů drůbeže. Díky „mokré" obchůzce na poslední chvíli zachránil svá housata.

„Přišel jsem za pět minut dvanáct. Zapadla do příkopu a kvůli vodě se nemohla dostat ven. Doma jsem je osušil a zahřál fénem. Snad budou v pořádku," věří Miroslav.

Déšť v Debři

Poslední dobou každý prudký liják s hrůzou v očích očekávají v Debři. Když se obloha zatáhla, nikdo nechtěl předpovídat, co déšť napáchá.

„Stalo se to, co vždycky. Opět se nahromadilo velké množství vody v polích nad Debří, která potom stekla mezi domy až na Josefodolskou ulici. S sebou brala bahno a kamení a silnice byla během chvíle neprůjezdná," popsala situaci u Masarykova mostu obyvatelka jednoho z domů. „Nedávno nám tu udělali novou silnici, ale blesková povodeň ji zničila," dodala.

Lidé, kteří bleskovou povodeň letos zažili už několikrát, nenechávají nic náhodě. Před domy mají preventivně připravené pytle s pískem, aby si jimi při dešti ochránili vstupy do domů.

Strážníci navíc museli komunikaci v Debři uzavřít a auta posílali na hlavní silnici I/38. Komplikace se však nevyhnuly ani tomuto úseku. Komunikace ve směru na Českou Lípu byla také několik minut neprůjezdná. Někteří řidiči se tak marně snažili místo objet přes uzavřenou Debř.

Potíže v Mladé Boleslavi

Problémy s dopravou museli řešit i v centru Mladé Boleslavi. Nejvíce postiženou byla Severovýchodní tangenta. Policisté ji dokonce museli uzavřít. Provoz na spojnici obou konců města byl obnoven až ve čtvrtek odpoledne.

„Když jsem v dešti jela po tangentě od kolejí v protisměru, abych neutopila auto ve vodě, která se valila ze Škodovky, připadala jsem si jak v americkém filmu. Rozhodně jsem tam ale nebyla sama. Ve stejný okamžik nás tam s troubením a blikáním jelo asi deset," podělila se o zkušenost šéfredaktorka Boleslavského deníku Šárka Charousková.

Ušetřena nebyla ani samotná automobilka. Ta musela ve středu dočasně přerušit výrobu. Lokální záplava se dotkla některých hal v hlavním závodě v Mladé Boleslavi.

Zájmy zákazníků

„Výroba byla ve všech provozech během odpoledne postupně obnovována tak, aby nebyly zájmy zákazníků negativně ovlivněny. Díky nasazení našich zaměstnanců včetně hasičského záchranného sboru Škoda Auto běžela od večerních hodin výroba naplno bez omezení," informovala mluvčí Jana Bahníková.

O tom, že jízda ve městě během prudkého lijáku byla nejen obtížná, ale také velmi nebezpečná, svědčí nehoda, k níž došlo u 3. brány automobilky v Laurinově ulici. Ve valícím se proudu vody, který vytlačil dekl kanálu, řidič Fordu nezaznamenal díru, najel do ní a utrhl kolo.

Problémy spojené s přívalovým deštěm okamžitě hlásili lidé také na operační středisko zdejší městské policie. „V šesti případech se jednalo o uvolněná víka kanálů vlivem tlaku vody. Další oznámení se týkala zatopených ulic ve městě, například Havlíčkova, třída Václava Klementa a Severovýchodní tangenta," vyjmenoval ředitel strážníků Tomáš Kypta.

Hasiči: 36 událostí

Potřební však byli také hasiči. Jak uvedla mluvčí středočeských Vladimíra Kereková, konkrétně na Mladoboleslavsku vyjížděli k šestatřiceti událostem. „Nejčastěji se jednalo o čerpání vody, ale evidujeme také zahoření následkem úderu blesku, jednu dopravní nehodu nebo záchranu tonoucí osoby," okomentovala náročnou službu mluvčí Vladimíra Kereková.

Ke zmíněnému požáru, který způsobil blesk, došlo v Domousnici. Blesk tu udeřil do kotelny rodinného domu. Majitel si však s plameny poradil ještě před příjezdem hasičů, kteří tak pomohli při dohašování. Vzniklá škoda by měla být minimální.

Tonoucího člověka zase strážníci zachraňovali v Klenici pod zahrádkářskou kolonií Na Celně. Kolemjdoucí uslyšel, jak muž volá o pomoc.Operační důstojník na určené místo okamžitě poslal hlídku strážníků. Ve spolupráci s občany tonoucího našli ve chvíli, kdy visel na větvi ve vodě říčky.

Strážníci ve vodě

Strážníkovi a dvěma mužům nezbývalo nic jiného, než vlézt do Klenice, a ačkoli se muž nechtěl větve pustit, podařilo se ho společnými silami uvolnit a dopravit do místa, kde bylo méně vody, a nakonec až na břeh. „Dotyčný byl podchlazený a jevil známky požití nějakých návykových látek. Proto byla na místo přivolána sanita, která muže odvezla k dalšímu ošetření do oblastní nemocnice," konstatoval Tomáš Kypta.

Voda z ulic si našla cestu i do prostor, kde za normálních okolností bývá bezpečno. Vytopila nejen podzemní parkoviště obchodního centra na třídě Václava Klementa, ale nevynechala ani sociální poradnu v Erbenově ulici

„Hasičům jsme vděčni za pomoc s odčerpáním vody, která zaplavila celou poradnu do výše asi dvaceti centimetrů. Úklid pokračoval dlouho do noci, a to jen díky dobrovolníkům. Sociální poradna bude na nezbytnou dobu uzavřena, avšak na telefonním čísle 774 607 840 je možné domluvit náhradní řešení," uvedla Martina Brzobohatá, ředitelka sdružení Jekhetani Luma Společný Svět.

