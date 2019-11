Ceny nájemného kopírují předchozí skok v cenách nemovitostí. Pronajímatelé si to momentálně mohou dovolit, protože po loňských opatřeních centrální banky pro přísnější posuzování žádostí o hypotéku část lidí zamířila do nájmu.

Nárůst o polovinu

Podle analýzy společnosti Deloitte stouplo průměrné nájemné za metr čtvereční pražského bytu od roku 2014 o téměř sto korun. Zatímco v prvním pololetí 2014 dosahovalo částky 213 korun, letos na jaře už to bylo 307 korun. „V první polovině sledovaného období nejrychleji rostly dražší byty, kdežto ve druhé polovině zdražovaly spíš byty levnější,“ uvádí Deloitte.

Rodina se dvěma malými dětmi žije už pět let v pronajatém bytě 3+kk v Modřanech. Původně chtěli bydlet ve vlastním, než půjde syn do školy. To však nestihli. Byty z vybraného developerského projektu v sousedství byly před třemi lety bleskurychle rozebrané.

Do rodiny mezitím přibyla dcera, a tak se rozhodli zůstat tam, kde jsou zvyklí. V posledních měsících je ale rodinný rozpočet napjatý.

„Majitelka bytu nám loni zvedla nájem a já jsem teď na mateřské. Pomalu se smiřujeme s tím, že v Praze nezůstaneme. Na vesnici nechceme, a tak se rozhlížíme po městech ve středních Čechách,“ popisuje paní Zuzana.

Jejich případ není ojedinělý. Z nabídky realitních serverů v poslední době mizí byty na sídlištích. Zejména ve městech, která leží na železničním koridoru s dobrou dostupností do Prahy. Například ve vzdálenějším Nymburku bývalo ještě loni běžně v nabídce pět až deset bytů na panelovém sídlišti. Dnes jsou k mání tři a žádný z nich není rodinný 3+kk.

„Často se sem stěhují Pražáci,“ říká důchodkyně Jarmila. Splácet tady hypotéku vyjde pro rodinu minimálně o třetinu levněji, než si podobný byt pronajímat na pražském Jižním Městě.

Bytový fond středočeských paneláků je poměrně velký. Podle serveru Bezrealitky.cz čítá na 100 tisíc jednotek, přičemž víc než polovina už díky dojezdové době spadá do pásma, kdy jsou atraktivní i pro obyvatele metropole.

Na okraji jako kdysi v centru

Ani tak poptávka v Praze nepolevuje. Jak uvádí M&M Reality, na čerstvě inzerovaný byt k pronájmu se během 48 hodin ozve v průměru 15 zájemců. Před říjnem 2018, kdy začala platit přísnější pravidla ČNB, to byla ani ne polovina. „V závislosti na lokalitě či vybavení bytu zvedají majitelé i nájemné, v prvním půlroce od zavedení opatření to bylo ale výrazněji než v posledních 6 měsících, “ konstatuje makléř Jan Martina.

Průměrná výše nájemného v Praze rostla v minulých pěti letech meziročním tempem 7,3 procenta. Analýza Deloitte také ukázala, že cenová hladina, jaká panovala v roce 2014 v centru, se během pěti let rozšířila na okraj hlavního města. Obyvatelé Jižního Města dnes platí nájemné, za které mohli bydlet před pěti lety třeba na Vinohradech.

Pražskými katastry s nejvyššími nájmy jsou tradičně Josefov, Malá Strana, Staré Město a Nové Město. Naopak nejlevněji vyjdou okrajové lokality jako Šeberov, Benice či Kolovraty. Nejvíce nájemné vzrostlo na sídlištích Velká Ohrada, Stodůlky a Horní Měcholupy, kde vznikají developerské projekty, a ve starší zástavbě v Holešovicích.