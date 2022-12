Je to signál, že skutečná zima je tu – a motoristé i chodci s tím musí počítat v dalších týdnech i měsících. Je třeba pamatovat na bílé nadělení, tolik vyhlížené na horách a v lyžařských centrech – nicméně na silnicích by být nemuselo…

Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v pondělí 5. prosince připomněl, jak páteční rozmary zimy dorazily: déšť se sněhem se ve vyšších polohách jihozápadu kraje (především na Rožmitálsku, Příbramsku a Voticku) objevil už kolem 16. hodiny – přičemž do hodiny tyto smíšené srážky přešly ve srážky sněhové. „Sněžení ve formě přeháněk trvalo zhruba do 22.00. V severovýchodních částech kraje začalo sněžit o něco později – a první vločky začaly na vozovky padat zhruba po 18. hodině,“ přiblížil Buček situaci.

Husté sněžení komplikovalo dopravu. Problémy hlásilo i letiště Václava Havla

Silničáři podle jeho slov reagovali nasazením techniky v souladu s plánem zimní údržby. Do páteční půlnoci na dálnicích a silnicích první třídy, které jsou ve správě ŘSD, najezily sypače ve středních Čechách pět tisíc kilometrů. „Spotřebováno bylo 400 tun soli a 150 tisíc litrů solanky NaCl. A v jihozápadních oblastech kraje došlo už také na pluhování, v rámci kterého se najelo 70 kilometrů,“ shrnul Buček zásahy cestářské techniky. S dodatkem, že po páteční půlnoci ještě sněžení přetrvávalo na Rožmitálsku – nicméně vozovky byly po předchozím chemickém ošetření převážně mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností.

Na to, že i jiní cestáři byli v akci, upozornil již během víkendu také radní Středočeského kraje Karel Bendl (ODS), který má na starost oblast silniční dopravy. „Jezdíme, odhrnujeme, sypeme…“ napsal na facebooku politik, do sféry jehož působnosti patří Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; stará se o silnice druhé a třetí třídy. Bendl odkazuje na mapu na adrese ksus.cz/mapaov/index.html, kde se zájemci mohou podívat, kdy a kudy sypače v posledních hodinách projely. Na stejné sociální síti se připojil i krajský úřad: „Počasí sledujeme a vyhodnocujeme. Technika vyjíždí včas. Jezděte tak, abyste vždy bezpečně dojeli do svých cílů.“