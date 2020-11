Situace v zařízeních sociálních služeb zatím není kritická. Záhy by ale mohla být. Středočeský krajský úřad se proto včera obrátil na veřejnost s výzvou k pomoci s nedostatkem personálu.

Chce vytvořit databázi lidí, kteří by se mohli zapojit do péče o seniory. Ne hned, ale v případě potřeby, tedy pokud by se některý z domovů skutečně začal potýkat s akutním nedostatkem personálu.

„V tuto chvíli nejde o závazek možného pomáhajícího. To bude záviset na dalším jednání a aktuální situaci,“ zdůraznila Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky.

V minulosti se již osvědčila spolupráce se studenty oborů sociální práce a pečovatelská činnost i s dalšími brigádníky. Nyní kraj cílí na ty, kterým by v případě potřeby bylo možno ihned zavolat.

Hledá především Středočechy, ochotné přiložit ruku k dílu v zařízení poblíž bydliště. Nabídnout svou pomoc mohou lidé prostřednictvím webových stránek krajského úřadu.

Problém mají i nemocnice

S nedostatkem personálu se během druhé vlny pandemie covidu-19 potýkají i jinde, výjimkou nejsou ani špitály. Včera byla dokonce krajská Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově nucena přivolat pražské záchranáře, aby ve svém speciálu převezli do metropole desítku pacientů se středně těžkým průběhem onemocnění vyvolaného koronavirem.

Všichni sice potřebují kyslík, ale nikdo z nich není připojen na umělou plicní ventilaci. Důvodem k jejich přeložení do motolské nemocnice nebyla potřeba specializované léčby ani nedostatek lůžek v Benešově.

Špitálu ale chybí dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Výpadek se u jednotlivých zdravotnických profesí pohybuje mezi pětinou až třetinou. Celkem benešovské nemocnici chybí 13 lékařů a kolem 45 sester. Nedostává se jí nicméně také sanitářů a pomocného personálu.