„Vyznačovala se terorem, jenž rozpoutal po příchodu do protektorátu 27. 9. 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich – a tato hrůzovláda vyvrcholila poté, co 27. 5. 1942 českoslovenští parašutisté vyslaní z Velké Británie provedli na Heydricha atentát,“ konstatoval.

Promluví historik i pamětníci

V době I. a II. stanného práva bylo podle Velflových slov popraveno okolo dvou tisíc našich spoluobčanů, tři tisíce umučeny v koncentračních táborech – a dalších šest tisíc perzekvováno jinak. O tom, jak dramatický průběh měly ony události na Příbramsku, pohovoří právě ředitel příbramského muzea a historik v jedné osobě v jednom z dílů dokumentárního cyklu s názvem Heydrich – konečné řešení, který bude ČT2 vysílat v pátek 22. dubna v 18.30 hodin.

Společně s ním pohovoří i někteří pamětníci. Řeč bude i o paradesantních skupinách vysílaných z Londýna, a to nejen o těch, které měly užší souvislost právě s Heydrichem. „Budou připomenuty rovněž další výsadky vyslané do protektorátu, které se uskutečnily v tomto období na Křivoklátsku,“ konstatoval Velfl.

Z dramatického průběhu událostí na Příbramsku a v okolí upozorňuje zvláště na osud rodiny Viktorovy z Věšína a jejich příbuzných. Ti zaplatili životem za pomoc poskytnutou četaři Bohuslavu Grabovskému z československé parašutistické skupiny Intransitive vysazené 30. 4. 1942 v 1.31 hodin v Brdech u Padrťských rybníků nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem.

„Spolu se skupinou Intransitive zde byla také vysazena paradesantní skupina Tin, jejíž člen rotný Jaroslav Švarc padl hrdinskou smrtí spolu s dalšími parašutisty, kteří se přímo podíleli na atentátu na Heydricha, po boji s hitlerovskou přesilou dne 18. 6. 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici,“ uvedl Velfl.

Prozrazení a smrt za pár týdnů

Parašutista Grabovský ze skupiny Intransitive se po seskoku nejprve do 2. 5. 1942 skrýval u Viktorů; pak se přemístil do Bernartic na Písecku na jednu ze záchytných adres, které parašutisté dostali před odletem v Anglii. „Ještě předtím mu rodina Viktorova ve Věšíně zajistila nejen přístřeší, ale také mu pomohla schovat část vojenského materiálu, shozeného v kontejnerech,“ připomněl Velfl. Nezůstalo to bez následků poté, co do sítě podporovatelů parašutistů proniklo klatovské gestapo.

Manželé Josef a Božena Viktorovi byli 25. 6. 1942 zatčeni i se svými dětmi Marií a Jiřím – a spolu s nimi i Viktorova neteř Marie Hübelbauerová (ve 4. měsíci těhotenství) s manželem Karlem. Hübelbauerovi tehdy přijeli k Viktorovým do Věšína na návštěvu z Prahy – a s ukrýváním parašutisty v době na přelomu dubna a května neměli nic společného. Přesto již 1. 7. 1942 v 19.30 byli všichni popraveni v lubské střelnici ve Spáleném lese u Klatov.

„Dceři manželů Viktorových Marii bylo 19 let a synovi Jiřímu 16. Stal se nejmladší obětí z příbramského regionu popravenou v době heydrichiády,“ upozornil Velfl. S tím, že je zaznamenáno, že přímo na popravišti se Marii Viktorové podařilo vysmeknout ze sevření členů popravčího komanda – a v zoufalství se pokusila o útěk. Marně…