Změny, které většinou začnou platit od úterý 3. ledna, se ve středních Čechách dotknou třinácti autobusových linek Pražské integrované dopravy a v hlavním městě tří. V metropoli jde především o rozšíření noční obsluhy oblasti Komořan, když linka 917 nově pojede přes zastávky Do Koutů a Nové Komořany; naopak skončí nynější noční linka 955, jezdící od ruzyňskéko letiště do Tuchoměřic. Drobná změna, která však může některé cestující potěšit, čeká pražskou linku 111: v pracovních dnech odpoledne bude trasa některých spojů prodloužena o úsek Dubeč–Koloděje.

V ranních špičkách pracovních dnů, kdy od Jesenice a Vestce míří hodně lidí do zaměstnání i škol v Praze, se na této trase má cestovat pohodlněji. Na linkách 326 a 327 přibude autobusů: zkrátí se na nich intervaly z 12 minut na 10. Nejen ráno, ale i odpoledne bude víc autobusů jezdit také mezi Mělníkem a Prahou. To se týká především linky 349, jež bude posílena výrazněji podle převažujícího proudu pasažérů (tedy ráno do metropole a odpoledne zpět), ale i 369: také se dočká ranní posily, ale více spojů přibude odpoledne. Posílena bude v pracovních dnech ráno také rovněž 467 z Mělníka do Roudnice nad Labem. Naopak na lince 348 budou mít některé spoje v pracovních dnech na Mělnicku zkrácenou trasu: konkrétně o úsek z Neratovic do sousední obce Libiš. Již od počátku ledna zde dále budou pro jeden spoj linky 689 v pracovních dnech ráno zřízeny zastávky Boreč, cihelna a Boreč, na křižovatce.

Hned od počátku týdne platí také úprava trasy linky 629 na Kladensku: v pracovních dnech bude jeden pár ranních spojů prodloužen o úsek Družec–Dolní Bezděkov. Pozor budou muset dát cestující cestující v části Mladoboleslavska využívající linku 667 z obce Horky nad Jizerou do Brandýsa nad Labem: v pracovních dnech bude jeden ranní spoj zkrácen o část úseku podél dálnice D10 a současně kolem řeky: z Horek nad Jizerou do Benátek nad Jizerou.

Změny se chystají také v blízkém okolí metropole. Jeden ranní spoj linky 395, jezdící z Dobříše do Příbrami, bude v pracovních dnech vyrážet už z Mníšku pod Brdy na Praze-západ – což umožní cestovat přímo bez přestupu jako v dobách, kdy byla v provozu autobusová zastávka u dálnice D4; tu hojně využívali zvláště studenti mířící do škol. Na Praze-východ bude v pracovních dnech večer prodloužen jeden pár spojů linky 368 (tedy spojení z Prahy) o úsek Baštěk–Předboj. Rovněž na Praze-východ naopak jeden spoj linky 372 v pracovních dnech večer vynechá zastávku Klecany, D8 Park.

Novinkou je dále posunutí zastávky Církvice na Kutnohorsku, a to v souvislosti s otevřením obchvatu obce. V pražských Kunraticích (v blízkosti Šeberáku) nově vzniká zastávka na znamení Vožická pro dvě denní linky a jednu noční.