Miminko se loni v Praze narodilo 82 ženám ve věku od 45 let výš. Jestliže proti předchozímu roku vzrostl jejich počet o 12, při pohledu o desetiletí zpět je rozdíl podstatně viditelnější. V roce 2012 bylo maminek v tomto věku, kdy už by mohla přicházet v potaz i babičkovská role, v metropoli jen 26. O rok později dokonce pouze 20. skokový nárůst přišel od roku 2018, kdy se jejich počet meziročně zvedl ze 36 na 66. Na opačném pólu věkového spektra by se dalo počítat i na prstech, a to za celé sledované desetileté období. Čtrnáctiletých či mladších dívek, které porodily, statistici od roku 2012 do loňska zaznamenali v metropoli celkem pět – a to v letech 2017, 2018 a 2019.