Kladno - Na skupinku opilých dětí v Kordačově ulici upozornil kladenské strážníky volající muž. Hlídka po příjezdu na místo spatřila před domem tři nezletilé dívky a tři chlapce. Hned bylo zřejmé, že si dali nějakou tu skleničku na kuráž.

Dechová zkouška provedená u dětí byla pozitivní. | Foto: MP Kladno

„U všech dětí ve věku od dvanácti do čtrnácti let postupně strážníci provedli orientační dechovou zkoušku. Ve všech šesti případech byla pozitivní. Nejvíce nadýchala čtrnáctiletá dívka a to 1,57 promile alkoholu. Naopak nejméně její třináctiletá kamarádka, a to 0,39 promile," uvedla mluvčí Městské policie Kladno Markéta Fröhlichová.

Na dotaz strážníků, jaký alkohol požili, shodně uvedli, že vypili litrovou lahev vodky, kterou jim prodali v obchodě v ulici Míru. Strážníci na místo přivolali policisty a také sanitu, neboť jedna z dívek musela být vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu převezena do nemocnice.

Další případy opilé mládeže

„Další opilé mladistvé zjistili večer strážníci na pěší zóně. Mladíci do sebe strkali před jedním barem, proto byla na místo vyslána hlídka. Ta zjistila, že se jedná o hochy ve věku patnáct až sedmnáct let. I u nich provedli strážníci orientační dechové zkoušky, které byly pozitivní. Všichni tři totiž nadýchali více než jedno promile alkoholu. Kde alkohol zakoupili, však odmítli říct," informovala mluvčí městské policie.

Na jiné dva opilé sedmnáctileté mladíky narazili strážníci dokonce na dětském hřišti v Zádušní ulici. Hoši zde popíjeli vodku s džusem, které údajně zakoupili v prodejně v Mánesově ulici. I u nich hlídka provedla orientační dechovou zkoušku, která byla pozitivní.

Všechny zmíněné děti, které se pustily do hrátek s alkoholem, byly předány rodičům. Radost jim jistě neudělaly.

