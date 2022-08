Voda, naplavené bláto či kamení nebo pády podmáčených stromů komplikovaly provoz na silnicích i na dalších místech středních Čech. Spadlý strom přibrzdil i vlaky, když u Nelahozevsi bylo odpoledne nutné dočasně přesměrovat železniční provoz pouze na jednu kolej.

Foto: V Praze hrozí povodně. Výstraha se týká Botiče i dalších toků

S vodou se hasiči potýkali i v Praze, kde odčerpávali vodu z vytvořených lagun či ze zatopených sklepů a garáží i dalších prostor. Došlo ale i na odklízení několika stromů nebo polámaných větví spadlých na komunikace. Zvedla se hladina některých toků, jak v hlavním městě, tak i v jeho okolí. Na Botiči byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

V metropoli se k nejzasaženějším oblastem zařadily Nusle a Vršovice. Vršovickým nádražím kvůli zaplavenému podchodu dokonce některé vlaky projížděly bez zastavení: vlaková stanice omezila provoz s tím, že není možné zajistit bezpečný výstup a nástup cestujících. Rovněž ve Vršovicích se kvůli počasí v sobotu nehrál ani prvoligový fotbal: tým Bohemians 1905 měl hostit Hradec Králové.

Intenzivní déšť zmařil také další akce, a to i různě po středních Čechách. V té souvislosti si hejtmanka Petra Pecková (STAN) v sobotu večer na twitteru povzdechla: „Od rána a ještě i zítra jsem na velkých akcích, kterým jsem dala záštitu – a kraj třeba i malou dotaci. Všichni organizátoři na tom měli měsíce dřiny, ale i vložených peněz. Pro lidi.“

Podle jejího veřejně dostupného pracovního kalendáře hovořila především o oslavách 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Kytín, Dni české historie v Křivosudově k 80. výročí operace Anthropoid či slavnostním zakončení Noir Film Festivalu na nádvoří hradu Český Šternberk. To všechno poznamenal déšť, když příroda ukázala, kdo je tedy pánem… Uživatel, který si říká Globe Element neboli Zeměkoule prvek, nicméně reagoval slovy, že je to vlastně dobře: „Já jsem rád, že prší. Co na tom, že člověk zmokne, ale půda už byla fakt vyschlá.“