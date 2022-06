PŘEHLEDNĚ: Z Česka vlakem i autobusem k moři. Podívejte se na trasy i akční ceny

Spolu s dalšími rodinami se pak rozhodli řešit situaci po svém. Zajistili si na své náklady přespání včetně stravy a dopravy. Pondělí trávili podle svého programu, na letiště dorazili dvě hodiny před plánovaným odletem. Poté jen dlouho sledovali, z jakého čísla brány nastoupí do letadla. Stalo se tak až 15 minut před odletem, let měl poté zhruba hodinové zpoždění.

Rodina Tomáše Mikešky a i další české rodiny jsou již od pondělního večera v Česku. Vzniklou situaci chtějí řešit. „Mám pochopení, že se takové věci stát mohou. Údajně měli stávkovat piloti. Ale proč není nikdo schopen říci nebo napsat v mailu, jak postupovat, na co máme nárok, co si sami zajistit. Přeci toto není ojedinělý případ. Nejde o nás, ale co mají dělat staří či rodiny s malými dětmi,“ ptá se. Ten se o dalším postupu bude radit s právníkem. Poctivě si uschoval veškeré účtenky.

Rodinu rozčílila i faktura, kterou obdržela. "Je od společnosti Wizzair na částku 243 korun a asi za to, že jsme volali na jejich zřejmě placenou linku s cílem se něco dozvědět. To je dobrý paradox," dodává Mikeška. Deník se na vzniklou situaci zeptal i aerolinek. Do uzávěrky se ale reakci nepodařilo sehnat.

Kompenzace

Pokud se cestující ocitne v situaci, kdy je jeho let zrušen, může se rozhodnout pro výběr kompenzace. Buď může trvat na vrácení peněz, nebo využije možnost náhradního letu. V případě, že letecká společnost nabízí finanční kompenzaci formou voucheru, musí s tím cestující souhlasit. Spolu s finanční či voucherou kompenzací má cestují nárok na poskytnutí občerstvení a na možnost kontaktovat své blízké.

„Pokud si cestující zvolí možnost náhradního letu, může mu vzniknout nárok na bezplatné ubytování a přesun mezi hotelem a letištěm v závislosti na časové prodlevě mezi původním letem a tím, na nějž byl přesměrován,“ dodává vedoucí spotřebitelské poradny dTestu Jana Marková.

Cestující může mít též nárok na finanční kompenzaci. Nárok vzniká v následujících případech:



- Když není cestující informován o zrušení alespoň dva týdny před odletem.



- Pokud není informován o zrušení ve lhůtě od 2 týdnů do 7 dnů před odletem a nebylo nabídnuto přesměrování, jež by umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu.



- Pokud není informován o zrušení méně než 7 dní před plánovaným odletem a není mu nabídnuto přesměrování letu, které by umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.



Kompenzace je hrazena ve výši 250–600 EUR (cca 6000 až 15 000 korun) v závislosti na délce letu. Cestující však nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zrušení letu způsobeno mimořádnými okolnostmi (šíření nákazy onemocnění Covid-19).



V případě, že dopravce v dostatečném časovém předstihu s ohledem na plánovaný čas odletu informuje o zrušení letu a zajistí jeho přesměrování, cestující nárok na finanční kompenzaci nemá.



Pokud zákazník obdrží poukaz, aniž by s jeho vystavením souhlasil, je třeba se bránit. dTest doporučuje trvat na vrácení peněz. V případě potíží je možné podat stížnost letecké společnosti.



