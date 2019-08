Kterým houbám se teď daří v okolí Prahy?

V Polabí bylo v posledních dnech méně praváků, ale spousty růžovek, holubinek, „hnědáků“ atd. Začíná teď u nás růst kde co. Kolem Berounska je zase mnoho hřibů. Všude jsou babky, které já ale nesbírám. Mají totiž jednu vadu - rychle plesnivějí.

Jak se to pozná?

Právě, že špatně. Na těle babky vyrůstá takzvaný nedohub, což je jiná třída houby, která způsobuje žaludeční problémy. A dokonce se tvrdí, že je ta plíseň i rakovinotvorná. Problém je ten, že ji většinou nevidíte. Indikátorem plísně může být jen jemný bílý povlak nebo praskliny na klobouku, ve kterých se uchycuje zmíněný nedohub. Zkušení houbaři se proto babkám spíš vyhýbají. Když je ale houba mladá, tedy krásně žlutá, tak by to mělo být bezpečné.

Nastává v těchto dnech kolem Prahy „houbařská horečka“?

Zdá se, že ano. Kolega napočítal na sedmi kilometrech jedné silnice 42 aut houbařů. Důsledkem jsou ale také plochy s rozkopanými houbami a podobně. Někteří lidé se chovají v lesích hrozně. Měli by si uvědomit, že les je tak trochu chrám.

Kde jsou městu nejbližší houbařské lokality?

Podle mě je v sezoně zárukou úspěchu Klánovický les na samých hranicích metropole. Když vyrazíte od vlaku v Úvalech přes les zpátky ku Praze, vrátíte se většinou s plným košíkem. Po dálnici D1 je dobře dostupné Ondřejovsko u Mnichovic. Vlakem zase o něco vzdálenější Berounsko či Posázaví.

