Darované věci podle Doušové vydrží zhruba do Vánoc. Spokojena je ředitelka i se sortimentem; nic podstatného nechybí. „Lidé dávali pozor na to, co jsme jim říkali – a našimi doporučeními se řídili,“ konstatovala. Pro potřebné tedy nakoupili těstoviny, rýži, konzervované potraviny, olej, mouku cukr, ale i mléko či třeba i dětské výživy.

Video, foto: Ve Sbírce potravin v Kutné Hoře darovala jedna žena dva plné koše

Jediné, co mezi dary není, je máslo, o něž nyní mají odběratelé zájem. „Teď ho poptávají, což jindy během roku nebývá. Bude to tím, že chtějí péct cukroví na Vánoce a na drahé máslo nemají,“ řekla Deníku Doušová. Připouští, že organizátoři sbírky na ně dárce ani neupozorňovali; celoroční poptávka prý opravdu není.

Svým zapojením do sbírky se na sociálních sítích pochlubila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Připomněla, že nakoupila „opravdu hodně“. Na twitteru popisuje, s jakou reakcí se darování ve větším množství setkalo: „Slečna, která potraviny přebírala, nejprve ztuhla – a pak se rozplakala.“ Podle fotografií z facebooku hejtmanka obstojně zaplnila dva nákupní vozíky – a nákup domů tam zjevně neměla. Svěřila se, že darované zboží pořídila v prodejně jednoho z řetězců v Kroměříži, kde zrovna pobývala. „Jsem dnes v Kroměříži, takže prostě tady. Je totiž jedno, kde,“ uvedla s upozorněním, že darovat je možné i prostřednictvím internetu.

I když dobrovolníci se zelenými zástěrami, kteří za pokladnami dary vybírali, už v prodejnách nejsou, potravinová sbírka pokračuje on-line. Přispět je do úterý 22. listopadu možné prostřednictvím velkých prodejců potravin: na webech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.