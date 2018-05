Další protest proti Babišovi v centru Prahy. Tentokrát němý

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 12 200 Kč

Prodavači v prodejnách Prodavači. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Kont. os.: To Son, tel.: 775 718 866 (denně 10-16 hod.), , "Požadujeme zaměstnance s plynulou vietnamštinou. ŘP "B". Jedná se o práci i v SO a NE. Předem nutno volat.. Pracoviště: Httl s.r.o. (001), Libušská, č.p. 319, 142 00 Praha 411. Informace: To Son, +420 775 718 866.