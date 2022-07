Veškerý provoz bude za asistence policie opakovaně přesměrován do levého jízdního pásu, kde bude jezdit obousměrně – tedy v režimu 1+1/0 jízdní pruh; se snížením nejvyšší dovolené rychlosti na 80 km/h. Pravý pás ovládne osazování nosníků, přičemž pro každý z nich se chystá samostatná krátkodobá uzavírka.

Dvě nehody na D1 komplikovaly dopravu. Pro zraněného motorkáře letěl vrtulník

V sobotu se počítá s časy 21.00–21.20, 22.00–22.30 a 23.30–23.50; pokrčovat mají práce i v prvních hodinách neděle, a to od 1.00 do 1.20. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR se pak může jezdit jen pravými (pomalými) jízdními pruhy. „Kompletně by měla být dálnice zprovozněna v režimu 2+2 jízdní pruhy v neděli od 15 hodin,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace dálničního ředitelství.

