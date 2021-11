Vyžádá si to úplnou noční uzavírku dálnice D11 mezi exitem 8 Jirny a exitem 18 Bříství. V souvislosti s tím v pátek Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR připomněl, že objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici II/611. „Přes obce Nehvizdy, Mochov a Starý Vestec,“ upřesnil.

Omezení provozu na dálnici se bude během soboty i neděle postupně vyvíjet. Přípravné práce začnou v sobotu dvě hodiny po poledni. Od té doby až do osmé večer má být provoz na D11 veden jedním jízdním pruhem. Vlastní demolici mostu je pak vyhrazen čas mezi sobotní 20. hodinou a nedělní desátou dopolední. To si vyžádá úplnou uzavírku dálnice s odklonem dopravy na silnici II/611.

Od nedělní 10. hodiny budou pokračovat dokončovací práce. Ve směru na Prahu bude doprava do 14. hodiny vedena jedním jízdním pruhem, pak mají být průjezdné dva pruhy; možné zůstává uzavření zpevněné krajnice do 20. hodiny. Návrat Pražanů z víkendu by se tedy neměl komplikovat. Pro směr jízdy na Hradec Králové se počítá se stažením provozu do jednoho jízdního pruhu až do nedělní 20. hodiny.

