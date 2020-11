Dálnice D4 by se měla u hlavního města dočkat přestavby. Během podzimu dostane ministerstvo dopravy studii, jak by měla vypadat.

Autobusová zastávka Jíloviště na D4. | Foto: Martin Uhera - autobusová doprava

Už nyní je jasné, že by z ní měly zmizet dosavadní autobusové zastávky. Stojí totiž na nepříliš bezpečných místech. To by se mělo do budoucna změnit. Práce na přestavbě se podle všeho rozběhnou nejdříve v roce 2025.