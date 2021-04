Umožňuje to čerstvé rozhodnutí středočeských zastupitelů o zřízení nového dotačního programu v podobě fondu cyklistické infrastruktury. Obce díky němu mohou budování „svých“ cyklostezek na významných trasách výrazně uspíšit. Nikoli však dotazy, kdy už to konečně bude, ale vlastním přičiněním.

Třeba tak, že nebudou čekat na to, až se k plánované stavbě dostane kraj, ale samy se postarají o vše kolem příprav i samotné výstavby; kraj zajistí jen placení.

Příliš velké oči?

Kraj bude navíc podporovat i úsilí obcí při budování regionálních tras; tam bude trvat na finanční spoluúčasti na úrovni minimálně 15 procent vlastních prostředků.

Stejnou spoluúčast bude vyžadovat také při podpoře aktivit většinou menších obcí z pomezí Středočeského kraje a hlavního města v rámci jejich úsilí budovat cyklistickou infrastrukturu propojující střední Čechy s Prahou.

Zde si však kraj podle slov náměstka hejtmanky Věslava Michalika (STAN) ještě ohlídá, aby představitelé obcí neměli příliš velké oči. „Jestli si to obec může dovolit,“ vysvětlil politik.

K tomu poslouží podmínka, že finanční příspěvek může dosahovat maximálně 35 procent ročních daňových příjmů. Žádat o zcela nové dotace na budování cyklistické infrastruktury mohou obce od 10. května.

Plány za miliardy

Koncepci rozvoje cyklistiky má kraj už z minulosti z roku 2017 a krásnou.

„Zpracovaná je perfektně,“ chválí radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Zásadní problém je však v tom, že chystané záměry zůstávají z velké části pouze na papíře, či přesněji řečeno: většinou v elektronických souborech na počítačích. Přenášet je do terénu se moc nedaří. „Obce u páteřních cyklostezek dělají práci, kterou by dělal kraj,“ dovysvětluje Borecký.

Na zlepšování podmínek pro jezdce na kolech, ať už využívaných k rekreaci, či v rámci běžné dopravy, mají jít navíc další peníze.

Hejtmanka Petra Pecková zmiňuje podporu z ITI, nástroje pro poskytování evropských dotací na rozvoj metropolitních regionů v okolí Prahy.

Jan Lička (Piráti) zase upozorňuje, že na rozvoj cyklistiky žádají hejtmani vládu o 2,5 miliardy korun. Očekává, že by to mohlo pomoci „dostat lidi z aut do pěšího módu a cyklo-módu“. Borecký nicméně podotýká, že jen Středočeský kraj má připravené podklady, které by umožnily žádat o více než 1,1 miliardy korun.