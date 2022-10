Náměstek středočeské hejtmanky Pavel Pavlík (ODS), který se věnuje oblasti zdravotnictví, v úvodu připomněl, že je třeba reagovat na to, jak se svět změnil. Upozorňuje v té souvislosti, že pandemie, která postihla celý svět, děti na několik měsíců odtrhla od vrstevníků, když je uvěznila doma v izolaci. Právě proto je podle Pavlíkových slov nutné úzce spolupracovat; předávat si nové zkušenosti a pružně reagovat na rychle se měnící prostředí. „Ať už způsobené pandemií, nebo válkou,“ poznamenal náměstek hejtmanky.

Záchranka má problém, kam dítě odvézt

Reálné změny jsou opravdu vidět, potvrdili Deníku ředitel Psychiatrické nemocnice Kosmonosy Jan Křen a jeho náměstkyně Veronika Kotková. Jde o zařízení pro dospělé – zhruba v polovině cesty mezi Prahou a Libercem – a v minulosti se požadavek na umístění pacientů mladších 18 let neobjevoval. To se s covidovou dobou změnilo, když dětských pacientů přibylo a zařízení pro ně určená začala být přeplněná, řekl Deníku ředitel Křen. Souvislost s covidovou dobou vidí jednoznačnou: izolace, děti zůstávaly doma, kde se vyhrotily rodinné vztahy – a někdy si sociální problémy…

Se svým týmem má ale jasno: děti ve věku od 10 do 15 let mezi dospělé pacienty umisťovat nelze, zvlášť když nemocnice dosud nevytvářela tým odborníků specializujících se na pedopsychiatrii. Dětských psychiatrů je ostatně všeobecný nedostatek. Na druhou stranu si vedení nemocnice uvědomuje, že když už se situace vyhrotí natolik, že dětského pacienta s psychickými problémy musí odvézt záchranka, také ho sanitka musí někam dopravit. A najít honem vhodné pracoviště, kde mají volno, je často problém. Krátkodobým řešením se pak mohou stát i Kosmonosy.

„Snažíme se pobyt minimalizovat přes noc – a kontaktujeme zákonného zástupce,“ řekl Křen. S tím, že takové pacienty se zpravidla daří po základním vyšetření přeložit do dětské nemocnice – takové oddělení je nejblíž v liberecké nemocnici a o trochu dál pak v Praze; v obou případech mají kapacitu přeplněnou – případně mohou být po ošetření odesláni do domácí péče. A je pravdou, že v případě dětských psychóz se záchranné služby snaží mířit rovnou do velkých nemocnic, kde se s pobytem dětí počítá a působí tam specialisté věnující se pacientům nízkého věku. Pobyt na akutním příjmu oddělení pro dospělé by pro dítě vážně nebyl vhodný.

Pomoci léčit duši má v Kosmonosech místnost pro sexuální aktivity pacientů

„Před covidem jsme děti neřešili, teď se s nimi setkáváme častěji,“ konstatoval Křen. Přibylo pacientů s „proklamacemi nežití“ (tedy sebevražednými tendencemi) nebo s intoxikací návykovými látkami. U dívek se pomnožily poruchy příjmu potravy a sebepoškozování. V tomto případě se pacientky spíš štípají, poškrábou nebo si přivodí jiné povrchové zranění kůže; není úplně časté, že by se přímo řezaly. Objevují se i úzkostné stavy. S takovými případy se už od covidové krize řeší, jestli mladiství pacienti, tedy mezi 15 a 18 roky, mohou zůstat na běžném oddělení. Do té doby to zde neznali: pacienty byli pouze lidé ve věku 18+.

Flaška byla dostupnější než dealer

Covidová doba ale poznamenala i dospělé, což může potvrdit třeba tým detoxifikačního oddělení. Dříve se na detoxu setkávali s pacienty závislými na alkoholu a drogách zhruba v rovnováze: jednou převažovalo pití, jindy pervitin. Nyní je zřejmé, že v covidové době významná část konzumentů přešla z drog na alkohol: v době plné omezení se stal dostupnější. Koupit flašku bylo snazší, než sehnat dealera.

Tahle zkušenost má přitom celorepublikovou platnost: na detox v Kosmonosech přicházejí lidé z celé země. Čím dál od domova, tím líp. V místě bydliště je větší riziko recidivy: existuje nebezpečí, že známí něco přinesou.