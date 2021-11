Zvlášť v případě seniorů a lidí s chronickými onemocněními, kteří se nakazili koronavirem. Problém je v tom, že jich není dostatek. Situace by se však měla v krátké době zlepšit.

Končíme, ohlásili v Příbrami

Ve středu ministr prostřednictvím médií takové pacienty vybídl, aby si u praktického lékaře řekli o žádanku, na jejímž základě pak v nemocnici dostanou infuzi s těmito protilátkami. Uvedl, že nařídil nemocnicím jejich intenzivní podávání. Jenže hned o den později, ve čtvrtek, příbramská nemocnice ohlásila, že je nemá. Oblastní nemocnice Příbram oficiálně vydala zprávu sdělující, že zásoby těchto preparátů docházejí, a tak s jejich podáváním končí.

„Jsme nuceni oznámit, že od pondělí 22. listopadu je pozastavena aplikace monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu jejich nedostatku v rámci České republiky,“ zveřejnila nemocnice na svém webu. S tím, že zásoby jsou zajištěny jen pro pacienty objednané na pátek. Další dodávky se prý čekají v příštím týdnu, avšak jisté to není.

Na otázku Deníku upřesnil radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), že s nedostatkem těchto léků se potýká také Oblastní nemocnice Kladno. „Nemocnice v Kolíně a Benešově disponují zásobami zhruba na týden a nemocnice v Mladé Boleslavi asi na deset dnů,“ doplnil.

Nemusí to být ale tak docela přesné, jak alespoň naznačuje vyjádření mluvčí mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Hany Kopalové. Ta Deníku v pátek řekla, že nemocnice problémy očekávala, a tak se předzásobila – nicméně se tamní zdravotníci neodvažují odhadovat, na jako dlouho zásoba vydrží. Příliv zájemců, kteří přicházejí s objednávkou od praktického lékaře, je velmi proměnlivý. Obecně lze konstatovat jedno: je značný, a tak v mladé Boleslavi doplnili aplikaci v rámci urgentního příjmu ještě o další pracoviště na oddělení rehabilitace.

Kdo má zásoby, se nyní podělí

Zlepšení situace by snad mělo být na dohled. Naznačují to slova radního Pavlíka, podle něhož nyní na zajištění zásob monoklonálních protilátek pro středočeské nemocnice pracují krajští koordinátoři intenzivní péče a očkování. Byť to dosud nebylo jejich úkolem: podle Pavlíkových slov je distribuce těchto preparátů v gesci ministerstva zdravotnictví. To přímo řídí mimo jiné i dvě pražské nemocnice, Thomayerovu v Krči a fakultní v Motole, jejichž prostřednictvím jsou léky s monoklonálními protilátkami zásobovány nemocnice ve Středočeském kraji.

Oba krajští koordinátoři se nyní snaží zajistit preparáty s monoklonálními protilátkami, řešící akutní problém v Kladně a Příbrami, převozem z jiných zařízení, která by se o své zásoby mohla podělit. Počátkem příštího týdne by se pak měla situace změnit: očekává se, že nová dodávka dorazí do České republiky nejpozději v úterý.

„Krajští koordinátoři intenzivní péče a očkování jsou připraveni koordinovat zásoby léků mezi zařízeními v kraji, kde jsou léky dostupné, tak, aby je dostali všichni, kteří je skutečně potřebují. Aktuálně máme potvrzeno, že léky budou nemocnicím přerozděleny z IKEMu,“ naznačil Pavlík v pátek odpoledne, že převozy léčiv se nechystají jen v rámci kraje. IKEM je Institut klinické a experimentální medicíny v Praze 4. „Zároveň máme informaci, že nejpozději v úterý by do České republiky měla dorazit nová dodávka léků,“ potvrzuje Pavlík, že aktuální nedostatek by měl být jen dočasnou záležitostí.

Nedostatek monoklonálních protilátek komentovala v pátek na twitteru také hejtmanka Petra Pecková. „Proč není dostatek něčeho, co funguje? Žádám odpověď,“ interpelovala přes sociální síť ministerstvo zdravotnictví i osobně ministra Vojtěcha.

Ptám se: Kurník šopa, kdo je odpovědný na objednávání monoklonalních protilátek pro ČR ? ? Proč se bude muset zastavit aplikace v nemocnicích? Proč není dostatek něčeho, co funguje? Žádám odpověď @ZdravkoOnline @adamvojtechano. Například: https://t.co/dUggJPbw2W — Petra Pecková (@PPeckova) November 19, 2021

Rovněž prostřednictvím twitteru, ale i grafiky poskytnuté obcím ke zveřejnění jejich komunikačními kanály, také ona a krajský úřad v souvislosti s šířením koronaviru vyzývají občany k osobní odpovědnosti. Nabízejí desatero bezpečného chování, přičemž hned prvních dva body kladou důraz na očkování.

Osobní odpovědnost ?? je to nejdůležitější. Takže si z letáku vezměte, co uznáte za vhodné. A netřeba emotivních komentářů. Děkuji Vám. A opatrujte se. ??❤️ pic.twitter.com/YH2aRUxJGN — Petra Pecková (@PPeckova) November 19, 2021

Ve Středočeském kraji přibylo za uplynulý týden 11 382 lidí s nově prokázanou nákazou koronavirem, informoval v pátek mluvčí kraje David Šíma. „V porovnání s předešlým týdnem je to o 3558 nových případů více,“ konstatoval.

Praha nabízí hned 11 míst

Zatímco ve středních Čechách je o léčivé přípravky s monoklonálními protilátkami nouze, hlavní město řeší jiný problém: pacienty s rizikem vážného průběhu onemocnění covid-19, kteří na území metropole mohou dostat léčivý přípravek REGN-CoV2 hned v 11 aplikačních centrech, potřebuje rozdělit tak, aby některá místa nebyla přetížena – a jinde by zůstávaly volné kapacity. „Rovnoměrné rozložení zajistí i rychlejší podávání této látky potřebným, což může mít na vývoj onemocnění zásadní vliv,“ upozornil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Chceme Pražany informovat o kompletním seznamu aplikačních center na území hlavního města,“ uvedla v pátek pražská radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). Podle ní to přispěje k rovnoměrnému rozložení podávání přípravku – a pacienti tak na některých místech nebudou čekat „zbytečně dlouho“. „Přípravek REGN-CoV2 je v hlavním městě aktuálně k dispozici všem rizikovým pacientům ve Fakultní nemocnici Bulovka, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní Thomayerově nemocnici, Nemocnici Na Homolce, v IKEM, Nemocnici Na Františku, v Revmatologickém ústavu, Všeobecné fakultní nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Ústavu hematologie a krevní transfuze,“ vypočetl Hofman.