„Celková nemocnost činila 1251 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. S upřesněním, že nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Mělník, kde v rámci středních Čech dosáhla mimořádné hodnoty 2251 v přepočtu na sto tisíc hlav – byť i tam se v mezitýdenním srovnání snížila o 16 přepočtených pacientů.

Ruce, roušky, rozestupy je pravidlo platné i v období chřipek. Varuje hygiena

Nejnižší nemocnost vypočítali středočeští hygienici pro Rakovnicko, a to 843 pacientů na sto tisíc obyvatel. Jde paradoxně o jediný středočeský okres, kde nemocnost proti předchozímu týdnu stoupla – a to hned o 39 přepočtených pacientů. „Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána ve věkové skupině do 5 let, nejnižší ve věkové skupině 65+,“ připomněla Rumlová stav, který lze vnímat jako „typický“: nejvíce se respirační infekce šířily mezi předškoláky, naopak nejméně v řadách seniorů.

Na vývoj situace reagují i některé nemocnice či zařízení sociálních služeb. Třeba Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi v pondělí zrušila zákaz návštěv pacientů hospitalizovaných na plicním oddělení. Stále ale platí, a to v celé nemocnici, omezení doby návštěv pouze na jednu hodinu mezi 16.00 a 17.00, přičemž příchozí musí použít respirátor, nanoroušku nebo roušku.

Příznivá čísla, ale tři mrtví

Konkrétně na Mladoboleslavsku dosáhla nemocnost hodnoty 1116 případů na sto tisíc lidí a v mezitýdenním srovnání se snížila o 30. Počet onemocnění s klinickým obrazem chřipky se ve středních Čechách proti předchozímu týdnu nezvýšil. Nemocnost tohoto typu, jež v rámci kraje dosahovala 5,7 procenta z celkové nemocnosti, Rumlová vyčíslila na 71 případů onemocnění na sto tisíc obyvatel.

V Praze přepočet celkové nemocnosti za druhý kalendářní týden dosáhl dokonce jen hodnoty 736 hlášených případů respiračního onemocnění na sto tisíc obyvatel. Proti předchozímu týdnu jde o snížení 16,5 procenta, přičemž pokles se projevil ve všech věkových kategoriích.

Respirační infekce se drží při zemi. Podle odborníků máme vrchol za sebou

Zřetelně se snížil i počet pacientů s typickými chřipkovými příznaky: nemocnost s klinickým obrazem chřipky klesla na 25 pacientů na sto tisíc obyvatel, což proti předchozímu týdnu představuje pokles o 26,5 procenta. Podíl na celkové nemocnosti dosahuje 3,4 procenta.

V souvislosti s chřipkovými onemocněními ale nejsou jen samé příznivé zprávy. Ta totiž stále řádí – a dokážou i zabíjet. Během druhého lednového týdne pražští hygienici zaznamenali šest případů těžkého respiračního onemocnění dospělých, přičemž u všech byla laboratorně prokázána chřipka; tři z těchto pacientů zemřeli.

Hygienici upřesnili, že v pěti případech se jednalo o seniory ve věku nad 65 let – a šestým byl muž ve věku 43 let. Čtyři proti sezonní chřipce prokazatelně očkováni nebyli, u zbývajících dvou není tato informace k dispozici. Ve středních Čechách zatím úmrtí ani závažný průběh onemocnění hlášeny nebyly.