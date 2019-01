Čáslav /ROZHOVOR/ - Bull azyl Čáslav na Kutnohorsku je zařízení pro psy plemen typu bull, kteří jsou sem umisťováni buď z nevhodných podmínek, nebo na převýchovu kvůli agresi. Spolu s manželkou ho provozuje Richard Kaudl. V současné době je tam umístěno čtrnáct psů. Většinou jsou to kříženci bull plemen, kteří byli odebráni ze špatných podmínek, nebo z rodin, které se o ně nemohli starat.

Richard Kaudl z Bull azylu Čáslav | Foto: Deník/Hana Kratochvílová

Nevyhovující podmínky v tomto případě znamenají to, že se jednalo psy týrané.

Jak jste přišli na to, že jsou psi týraní?

Spolupracujeme ještě s jinými asociacemi, které nás na to upozorní.

Specializace vašeho zařízení je tedy vyloženě na psy typu bull?

Ano, jsme azyl určený pro psy typu bull, to znamená například americký stafordšírský teriér, americký pitbulteriér, anglický bulteriér, ale i kříženci těchto plemen.

Jak jste vlastně přišli na nápad, vytvořit takové zařízení? Přece jen, nejedná se o klasický psí útulek, protože plemena, která jsou zde umístěna bývají označována přívlastkem „bojová".

Myšlenka se zrodila někdy před dvěma lety, když jsme s manželkou v televizi sledovali, jak se naprosto nesmyslně a zbytečně tito psi utrácejí, protože s nimi lidé neumí zacházet. Takže jsme chtěli vymyslet něco, co by je pomohlo zachránit.

Fungujete v průběhu celého roku?

Ano, fungujeme po celý rok. Od založení Bull azylu nám rukama prošlo na čtyřicet psů a z toho máme dvacet šest úspěšných adopcí.

Jsou někteří psi, které přijímáte, agresivní?

Určitě ano. Někteří psi jsou umisťováni s agresí na lidi. Ty se snažíme převychovat. Převýchova takového psa trvá zhruba čtyři měsíce. Ve chvíli, kdy jsou v pohodě, tak jdou do adopce.

Co všechno taková převýchova zahrnuje?

Hlavně musíte začít úplně od začátku. Je samozřejmě lepší, když znáte jeho minulost a máte z čeho vycházet. Měli jsme tady například psa Brixe, to byl pes, kterému byly tři roky a z toho dva roky kousal majitele, takže byl na ně agresivní. Zjistili jsme příčinu jeho agresivity, majitelé mu nasadili ostnatý obojek, který zbrousili do špičky. A když pak šel pes ven, tak je pokousal. Byl to de facto týraný pejsek a agresi jsme za čtyři měsíce odstranili. On to prostě bral jako svoji přirozenost, cokoliv se mu nelíbilo, tak jeho reakce byla, že nás kousl. Teď je v adopci.

Jak je to s agresí vůči jiným psům a zvířatům?

Pro bull plemena je agrese vůči ostatním plemenům přirozenost, s tím se ten pes prostě narodí, protože k tomu byl vyšlechtěný. A s tím nic neuděláte. Třeba americké pitbulteriéry šlechtili na psí zápasy. Dokonce vybírali jedince, kteří mají tak zvaný game, prostě na to mají. Pro to plemeno je to přirozenost, to se odnaučit nedá.

A co s tím?

Co je lze naučit, je tolerance vůči ostatním zvířatům. To znamená, že je nenapadne a bude je tolerovat. Ale nikdy to nebude pes, který bude moct běhat volně v parku s ostatními dvaceti psy.

Pokud na něj jiný pes zaútočí, co udělá „bulík", který je vychován k toleranci?

Samozřejmě se bude bránit tak, jak nejlépe umí.

Jak se tady na to vaše zařízení dívají Čáslaváci?

Řekl bych, že docela pozitivně. Máme dobré ohlasy. S hlukem z psího štěkotu problém nemáme, jsme dost daleko od obytných částí města. A Čáslaváci jsou docela nadšení, zajímají se a snaží se třeba i podpořit.

Jak Bull azyl financujete?

Provoz financujeme částečně z vlastních zdrojů, velký podíl má nadační fond Psí naděje a v neposlední řadě jsou to dobrovolníci, kteří nám posílají dary. Takže tak nějak válčíme.

Vy osobně máte doma nějakého „bulíka"?

První fenu psa typu bull jsem si pořídil před čtyřmi lety, to je americký pitbullteriér. Ta mi vlastně ukázala jejich povahu, abych pochopil, jak tito psi myslí.

Každopádně se jedná o velmi specifická plemena. Komu byste takového psa nedoporučil, aby si ho pořídil?

Mladým, nevyzrálým lidem.

Jací jsou vaši psi? Řekl byste, že je každý jiný?

Určitě, i když se jedná o stejné plemeno, tak každý z nich je jiný, každý je specifická osobnost.

Měl jste tady někdy psa, kterého byste se bál?

Ne. Občas to tedy něco stojí. (Richard Kaudl ukazuje drobné jizvy na rukou).

Co manželka, ta je v pohodě?

Tak, byla to naše společná myšlenka. Moje manželka je úžasná a stará se o to se mnou.

Hodláte Bull azyl i rozšiřovat?

Určitě, konečná fáze by měla být dvacet pět kotců pro azylanty a pět kotců určených pro převýchovu psů pro lidi, který psa nechtějí umístit, ale chtějí je převychovat. A také bychom tady chtěli pro tyto psy vybudovat cvičiště.

Jak jste se vlastně učil, jak tyhle psy znát a jak postupovat při jejich výchově a převýchově?

Učím se neustále a průběžně studuji, co jak dělat a jak se chovat, vlastně nepřetržitě už čtyři roky. Člověk má pořád nějaké mezery a pořád musí studovat. Každý pes je individuální a na každém psovi se učíte, jestli to děláte dobře, nebo ne.

Doporučil byste „bulíka" lidem s dětmi?

Určitě. Já sám mám doma čtyři psy a tři děti.

A vzal byste si k dětem psa typu bull, u nějž neznáte úplně přesně jeho minulost?

Vzal, protože všechny čtyři se k nám dostali až v určité fázi svého života, jeden ve dvou letech, další třeba v osmi měsících.

Kde berete jistotu, že takový pes na dítě nezaútočí? Přece jen zejména malé děti jsou schopné se ke zvířatům chovat i dost nevhodným způsobem.

Mám především vychované děti a vychované psy. Znám jorkšíry, které jsou podle mě daleko horší a jsou schopní vystartovat po mě i po dětech. Já mám doma dva pity a křížence argentinské dogy a stafbulla a nemám s nimi nejmenší problém. Hlavně proto, že jsem je naučil toleranci mezi sebou, takže i psy se mi snesou mezi sebou a můžou fungovat normálně ve smečce. Ale ne každý mě za to poplácá po ramenou.

Jak to?

Protože jsou chovatelé, kteří tohle odsuzují.

V jakém smyslu?

Oni zkrátka podporují přirozenost plemen se vším všudy. To znamená v tomto případě i tu jejich bojovnost a všechno, co k tomu patří.

Takže se děje to, že jsou chovatelé, kteří si pořizují tento typ psů, aby je vychovávali k boji?

Nevím.

Tak jinak. Kdyby jste teoreticky znal takového chovatele, jaký by byl váš názor?

Já tohle nepodporuji. Já jsem zastáncem toho, že přirozenost plemene se dá rozvíjet úplně v jiných situacích, než v psích zápasech, třeba v psích sportech.

Nemáte problém s tím, že když jsou tady ti psi třeba čtyři měsíce, se s nimi potom rozloučit?

Mám. Teď odešel právě Brix, který tu byl čtyři měsíce a jenom dvě hodiny jsem se s ním loučil a každý den telefonuji a píšu, jak se má.

Když jdou psi do adopce, tedy do úplně nové rodiny, jakým způsobem si ověřujete, že jsou to zodpovědní lidé, kteří především vědí, jak s a takovým plemen zacházet?

Naštěstí je nás na internetu hromada, kteří se známe mezi sebou. A máme vytvořený i takový black list, kde jsou zapsáni nevhodní chovatelé. Ale i v jednotlivých okresech mám spoustu známých chovatelů, takže na to navzájem tak nějak dohlížíme. Samozřejmě ne každého odhalíte hned, nejhorší jsou pak asi množírny psů, kdy lidé chtějí psa jenom proto, aby mohli dál množit a vydělávat na tom peníze. Průšvih je i to, když tomu lidi nerozumí, a špatně psy kříží, třeba pitbully se stafordy. Pak vznikne pes, který to v hlavě nemá pořádku. Genetika prostě funguje. Existuje například plemeno Americký stafordšírský teriér a Americký pitbulteriér, to jsou dvě rozdílná plemena. Teď je hrozně moderní, že se začali křížit bulteriéři s pitbulteriéry a to je vražedná kombinace.

V jakém smyslu?

Ti psi jsou úplně rozdílní. Bulteriér má paličatou povahu a do toho je to tvrdý pes, byl vyšlechtěný k určitému záměru. Do toho prsknou pitbulteriéra, který miluje lidi, ale má tvrdost a bojovnost. Pak vznikne něco, co se otočí proti lidem, útočí na lidi. Za hodinu třeba odjíždím do Prahy pro křížence staforda se stafbulem. Stafbul má milovat lidi, staford je prostě hlídač. A jak to zkřížili, tak se z toho psa stal magor, co útočí na lidi.

Jde to poznat i na první pohled, myslím fyzicky?

Určitě, křížence poznáte. Pipin (Richard Kaudl ukazuje směrem ke klecím), to je kříženec pitbula s rotvailerem, Mímo je staford s belgickým ovčákem a to je průšvih. I když Mímo, když si na lidi zvykne, tak je hodný, ale když teď strčíte ruku do klece, tak se vám na ni pověsí. Také se špatné křížení u psů projevuje hyperaktivitou. V té hlavě se jim to prostě posune trošku někam jinam.