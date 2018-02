Cestujícím ve vlacích ušetří kupón tisíce korun na jízdném

/INFOGRAFIKA/ Stejný vlak, stejná vzdálenost. Přesto se ceny jízdenek ve vlacích Českých drah mohou nově v okolí Prahy lišit i o desítky procent.

Například obyčejná jízdenka ze smíchovského nádraží do Berouna stojí 69 Kč, jednotlivá jízdenka Pražské integrované dopravy (PID) vyjde na 46 Kč. Pokud má cestující Lítačku s kuponem pro Prahu, dokoupí si do vlaku už jen jízdenku PID za 32 Kč. Podobné příklady jsou i na dalších trasách.

Integrované jízdné bývá ve většině krajů většinou mírně levnější než tarif Českých drah. V případě Prahy a Středočeského kraje dosáhly rozdíly nezvykle vysoké úrovně i přes padesát procent. Základní důvody rozdílu jsou ve způsobu výpočtu jízdného.

Zatímco ČD většinou počítá jízdné podle skutečně ujetých kilometrů, krajské integrované systémy rozdělují oblasti do pásem a vypočítávají jízdné podle vzdálenosti mezi pásmy. Náměstek ředitele organizátora pražské MHD Ropid pro příměstskou dopravu Petr Pšenička připouští, že jízdné ve vnějších pásmech PID je skutečně velmi výhodné. „Chceme, aby lidé neměli důvod jezdit autem až do města, ale využili hromadnou dopravu. Železnice je klíčovou páteří celého systému. Cílem je motivovat lidi aby do hlavního města přijížděli po kolejích,“ vysvětlil Pšenička.

Počty cestujících v regionálních vlacích okolo Prahy dlouhodobě rostou. Proto Ropid společně s Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) dojednává větší zapojení rychlíků do systému.

Jedna jízdenka je základem

Podle ředitele IDSK Pavla Procházky není integrace jen o výhodnějším jízdném na železnici, ale o zapojení všech druhů veřejné dopravy v celém regionu. „V Praze je veřejná doprava pro drtivou většinu cestujících jasnou volbou, ale v regionu už to tak jednoznačné není auta často vyhrávají při cestách po Středočeském kraji,“ míní Procházka.

I proto podle něj musí být doprava cenově dostupná. IDSK chce integrovat celý Středočeský kraj ve vlakové a autobusové dopravě včetně přesahu do sousedních krajů. „Jedna jízdenka na cesty MHD, vlaky i autobusy v regionu je základem toho, aby Pražská integrovaná doprava fungovala a nezačala ztrácet cestující. Nechceme mít cesty ze Středočeského kraje do Prahy zahlcené auty,“ dodal Procházka.

Levnější jízdné PID může znamenat vyšší nároky na veřejné rozpočty. Zda tomu tak bude, to bude záležet i na tom, kolik nových lidí levnější jízdné do vlaků naláká. „Vycházíme z dat dopravce. Z nich je zřejmé kolik lidí využívá rychlíky před integrací a také předpokladu, kolik cestujících přejde při cestách rychlíky na tarif PID. Ve větší míře jsme začali rychlíky do systému integrovat loni v prosinci. Na první vyhodnocení je ještě brzy, přesná čísla a budeme znát za rok,“ dodal Procházka. Zároveň připomněl, že když loni přidal do integrovaného systému rychlíky Liberecký kraj, vyšlo ho to na pět milionů korun.