„Porucha zastavila vlaky mezi stanicemi Český Brod a Poříčany“. Tento článek, který byl na webu Deníku zveřejněn před pár dny, Borecký připomněl na facebooku. Nezastírá, že cestování po kolejích ve středních Čechách není bez problémů. Kudy z nich ven? Nu, nějakou dobu to prý ještě potrvá.

„Velmi cestujícím rozumím a chápu, že jsou rozezlení,“ uvedl Borecký, jenž z vlastní zkušenosti pasažéra na příměstské lince S1 spojující Prahu s Úvaly, kde bydlí, Českým Brodem, Velimí a Kolínem ví, že k hněvu mají lidé důvod. „Vlaky jsou ráno nacpané, počmárané – a ve špičce mají každou chvíli zpoždění nebo vůbec nepřijedou,“ konstatoval. O to víc se lidé namíchnou, když kraj ohlašuje zdražení jízdného. Podle slov Boreckého je k tomu nucen, aby vůbec dokázal zaplatit zajištění veřejné dopravy.

Stav kolejí ustrnul v minulém století

Na tom, co lidi naštve, má dopravce podle krajského radního jen menší díl viny; Borecký to dokonce vyčíslil: asi z 15 procent. Mnohem podstatnější roli hraje stav železniční sítě. Což ostatně v minulosti říkali i bývalý radní pro dopravu František Petrtýl či někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Tohle není politika, ale smutná fakta: železniční uzel Praha je tak přetížený, že prakticky nelze přidávat další spoje – nejpotřebnější by byly na tratích na Beroun a na Kolín – a stav zabezpečovacího zařízení neumožňuje využít všechny možnosti (včetně rychlosti) i těch vlakových souprav, které jsou nyní k dispozici. Celý systém „jede na doraz“; balancuje na hraně možného. Borecký upozorňuje, že stačí jeden problém, jako třeba před pár dny stržená trolej v Českém Brodě – a vlaková doprava v Praze i širokém okolí se začne hroutit dominovým efektem. „Z pozice krajského radního mohu tlačit na Správu železnic, mohu jednat s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS), což obojí dělám, ale ani tak nelze najít řešení mávnutím kouzelného proutku,“ konstatoval Borecký.

Recepty na změnu jsou podle něj známy: uskutečnit projekty dlouhodobě plánované státem. Z těch klíčových jde především o vybudování tunelu Praha–Beroun, sítě železničních tunelů pod Prahou (označovaných jako Nové spojení II), vysokorychlostních tratí Polabí a Podřipsko či nové železniční trati v úseku Uhříněves–Benešov. Stejně jako dokončení rekonstrukce na trati Lysá nad Labem–Praha či zdvoukolejnění trati Poříčany–Nymburk. V řadě případů však mají tyto záměry hlasité odpůrce na místní úrovni. Nehledě na nedostatek peněz či komplikace plynoucí ze zákona o veřejných zakázkách. A krajský radní netají obavy, že na velké změny k lepšímu zde v blízké budoucnosti nedojde.

Mírné zlepšení mají přinést nové vlaky

Z pohledu kraje může, jak Borecký naznačuje, pomoci vypisování soutěží na dopravce – s využitím výhod konkurenčního prostředí. Především však jako nutnost vidí nákup nových vlakových souprav. Pro příměstský provoz na elektrifikovaných hlavních tratích v okolí Prahy byly naposledy pořízeny elektrické jednotky CityElefant, dodávané v letech 2001–2011. Zatím jsou zhruba v polovině životnosti, ale jsou tu problémy: jednak nedostatečná kapacita, jednak jejich počet. Je jich 70 – a to znamená, že musí jezdit téměř všechny: prakticky není záloha. „Takže stačí jakákoli závada, sprejer, který posprejuje sklo u strojvůdce…,“ uvedl Borecký, že prostě může chybět vlak, který by bylo možné vypravit. Opět s dominovým efektem kolapsu železniční dopravy.

„Doplnění a náhrada CityElefantů velkokapacitními soupravami až pro 400 sedících cestujících bude možná až po roce 2029, kdy můžeme otevřít středočeské koleje reálné konkurenci (a na výběrovém řízení pracujeme už teď, aby dopravci a výrobci měli dostatek času se připravit),“ poznamenal Borecký.

Do uvedeného roku má kraj jakožto objednatel dopravní obslužnosti podepsanou smlouvu s Českými drahami – byť i ta připouští možnost předat část přepravních výkonů konkurenci.

I v rámci nynější smlouvy se ale podařilo dojednat pořízení nových elektrických vlaků. „Už roku 2024, tedy za dva roky, vyjede na středočeské a pražské koleje 22 zcela nových RegioPanterů – a ty velmi výrazně pomohou s kapacitou vlakových souprav a odlehčí přecpaným CityElefantům,“ slibuje Borecký. „Už roku 2023 vyjedou na středočeské koleje RegioSharky, které pomohou v případě potřeby odlehčit trati Beroun–Praha,“ připomněl dále pořízení jiných nových vozidel – v tomto případě se jedná o motorové jednotky. S jejich nasazením se počítá mimo jiné právě na trase mezi Prahou a Berounem: na neelektrifikované trati přes Rudnou.