Na pražském Staroměstském náměstí lidé potřetí protestují proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Účast je podobná jako před týdnem, kdy podle organizátorů přišlo 20 tisíc lidí. Demonstraci stejně jako v minulých dvou týdnech organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Demonstrace se konají také v dalších městech.

Lidé mají transparenty s nápisy "Nezávislá justice", "Koho ještě odvoláš" a "Nás neodvoláš". Fotografie Babiše a Benešové na transparentech doprovázejí nápisy "Prime minister or crime mister?" (Premiér nebo mistr zločinu?) a "Minister of justice hides my crimes in practice" (Ministryně spravedlnosti zakrývá mé zločiny). Protestující drží vlajky České republiky a Evropské unie. Skandují "Demisi", "Hanba" a pískají.