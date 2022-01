K největším tahákům Disney+ budou jistě patřit filmy a seriály z takzvaného Marvel Cinematic Universe, které vznikají na základě komiksů. V poslední době jsou to například loňský seriálový hit Loki nebo The Falcon and the Winter Soldier. Tento seriál se z velké části pro Disney+ natáčel v Praze. Původně se měl točit na jaře 2020, nakonec kvůli covidové pandemii do metropole a také do středních Čech zamířil v říjnu 2020. Točilo se na Starém Městě, na trojském mostě, na Smíchově u kláštera sv. Gabriela, na žižkovském nákladovém nádraží nebo Olšanských hřbitovech.