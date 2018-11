Černošický úřad si předvolá Babiše kvůli střetu zájmů. Dostane premiér pokutu?

Městský úřad v Černošicích u Prahy zahájil v úterý na základě podnětu Transparency International správní řízení s Andrejem Babišem (ANO). Je to kvůli podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Premiérovi a šéfovi nejsilnějšího vládního hnutí hrozí ve správním řízení až čtvrtmilionová pokuta.

Protikorupční organizace reprezentovaná šéfem české pobočky Davidem Ondráčkou odeslala podnět už na začátku srpna, když zjistila, že Babiš stále ovládá Agrofert. Firma, která vlastní také mediální skupinu Mafra vydávající deníky MF DNES a Lidové noviny, podle Ondráčky poskytla důkazy sama. "Agrofert do rejstříku konečných majitelů na Slovensku, ale i ve Švédsku a Německu uvedl informace, jak jsou nastaveny dva svěřenské fondy a jak je to s rozhodovacími mechanismy uvnitř fondů. Na základě těchto argumentů dovozujeme, že premiér zůstal nejen konečným majitelem a beneficientem, ale zároveň i ovládající osobou," prohlásil Ondračka v létě.

Transparency International dodala, že předseda vlády tím porušuje nejen české zákony, ale Babišovo vlastnictví odporuje i evropské legislativě, protože Agrofert čerpá miliardové dotace z rozpočtu Evropské unie. Kvůli dotačnímu podvodu při stavbě luxusní farmy Čapí hnízdo ostatně čelí předseda vlády trestnímu stíhání a nové informace ohledně jeho syna (také obviněného) Andreje Babiše mladšího a údajného únosu na Krym vyústily v demonstrace a hlasování poslanců o nedůvěře premiérova kabinetu.

Městský úřad Černošice je úřad s rozšířenou působností pro obce v okrese Praha-západ. Premiér Babiš má trvalé bydliště v Průhonicích, které patří do tohoto okresu. Úředníci nyní zveřejnili na webových stránkách postup, jak ve věci podnětu Transparency International postupovali. Vyžádali si informace také od Sněmovny, finančního úřadu (který však černošické úředníky odmítl s tím, že mu poskytnutí informací nedovoluje zákon) a dvou soudů.

Babiš: Jsou to nesmysly

Pod holding Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O, pracovníci Odboru přestupků dospěli k závěru, že existuje důvodné podezření, že Babiš je stále ovládající osobou, což je v případě médií členům vlády v Česku zakázáno. "V případě zjištění, že došlo k přestupku, může správní orgán uložit správní trest pokutu ve výši od 5 do 250 tisíc Kč," píše se v dokumentu. Černošický úřad na záčatku září obdržel vyjádření Babišova právního zástupce, které má přes dvě stě stran. Nyní by se měl dostavit k výslechu i samotný šéf hnutí ANO. Rozhodnutí o pokutě by mělo padnout do dvou měsíců.

"Rozhodnutí o zahájení správního řízení potvrzuje, že podezření uvedená v našem podnětu jsou relevantní. Andrej Babiš by se už neměl schovávat za zaklínadla o lžích a kampaních vůči jeho osobě a měl by přistupovat k této situaci zodpovědně," uvedl analytik protikorupční organizce Milan Eibl na twitteru. Babiš už dříve označil informace Transparency International za nesmysly. "Svou firmu jsem vložil do svěřenského fondu, jak mi určil zákon, který sněmovna přijala jenom kvůli mně, a tím jsem se vzdal celé firmy," reagoval předseda vlády.