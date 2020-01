I to je důvod, proč se počet lidí žijících v tomto regionu masivně zvyšuje. Pořízení bydlení během posledních let citelněji podražilo také na Mladoboleslavsku, Berounsku, Kladensku na Nymbursku; v případě rodinných domů se statistiky více vyhouply vzhůru i na Mělnicku. Zdražování bytů bylo v posledních letech znatelnější než v případě domů.

Rozdíly jsou však i v těsném sousedství: za bydlení na vsi se zpravidla platí mnohem méně než ve velkém městě; tam pak cena stoupá s blízkostí centra. A lokalita, tedy přesná poloha, často dokonce může mít při sjednávání ceny výrazně větší vliv než aktuální stav nemovitosti.

O tom by mohli vyprávět asi všichni, kteří si hledali nové bydlení podél příjezdových tras do Prahy. Poptávka šroubuje ceny nahoru. Ceny se zvedají všeobecně, přičemž ve středních Čechách vlivem blízkosti k hlavnímu městu stoupají rychleji než jinde v republice. Alespoň to platilo v období mezi roky 2016 až 2018, pro něž jsou k dispozici nejnovější, aktuálně zveřejněné údaje Českého statistického úřadu.

V případě rodinných domů dosahovala průměrná kupní cena roku 2018 v rámci celého kraje 3,8 tisíce korun za metr krychlický. Její vzestup byl podle zjištění statistiků v posledních letech většinou rovnoměrný na rozdíl od Prahy-východ a Prahy-západ, kde ceny rostly více, avšak s kolísáním; nejvíc vyskočily v roce 2017. Celokrajsky a z dlouhodobějšího pohledu platí, že kubický metr přijde ve středních Čechách zhruba o tisícovku dráž ve srovnání s republikovým průměrem.

Proti nejlevnější Vysočině jde téměř o dvojnásobek. Naopak Praha je statisticky ještě dvouapůlkrát dražší než střední Čechy. Žebříčkům drahoty vévodí v případě domů Praha-západ a Praha-východ; následují Mělnicko, Berounsko a Kladensko. Všechny tyto okresy se umístily do 10. příčky republikového žebříčku, připomněl Ondřej Junášek ze středočeské krajské správy statistického úřadu. Naopak nejlevněji v kraji je na Rakovnicku (na 55. pozici z celkem 77 okresů v republice).

Nahoru šly i ceny středočeských bytů, u nichž průměrná kupní cena metru čtverečního byla v kraji pro rok 2018 vyčíslena na částku 29,2 tisíce korun. Mezi roky 2010 a 2015 se ceny téměř neměnily; na rozdíl od zbytku republiky. Pak se začaly zvedat a vzhůru vystřelily zvláště v letech 2017 a 2018. Dlouhodobě je středočeský byt více než třikrát dražší než v nejlevnějším Ústeckém kraji, nicméně Praha představuje ještě 2,3násobek. Cenám bytů vévodí v kraji Praha-východ a Praha-západ (proti domům v obráceném pořadí); následují Mladoboleslavsko, Berounsko, Kladensko a Nymbursko. „Nejlevněji se v kraji prodávaly byty v okrese Kutná Hora, čemuž odpovídala 39. pozice v pořadí z celkového počtu 77 okresů České republiky,“ uvedl Junášek.