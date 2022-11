V dřevoobchodě v Lubné na Rakovnicku nyní zájemci klasické palivové dříví neseženou, skladem bude do dvou set dní. „Máme ovšem různé druhy balení, která jsou okamžitě na prodej, a to i suchého dřeva," uvedla prodavačka.

Štípané či řezané dřevo nabízí na Nymbursku k přímému prodeji Lesy Deblice. „V tuto chvíli přijímáme objednávky na leden příštího roku,“ řekla Eva Ortbauerová z kanceláře firmy.

Za suché si připlatíte

Ovšem kdo by si chtěl zatopit koupeným dřívím už letos, musel by si připlatit nebo mít štěstí na prodejnu dřeva. Obvykle se totiž prodává dříví z průběžné těžby a tím pádem by mělo dva tři roky vysychat.

U říčanské firmy Gardenisto kupříkladu s požadavkem na suché dříví nepochodíte, vyprodali ho už v srpnu a na prodej mají jen čerstvé z loňska. I na to se zde nyní čeká dva měsíce.

Jednatel kladenské firmy PET servis Petr Macich, která se zabývá prodejem palivového dříví, potvrzuje, že ve skladech zatím vyschlé dřevo mají. Zásoby se i zde ale postupně tenčí. V některém sortimentu nabízí firma aktuálně například jen jedinou paletu.

V Týnci nad Sázavou se čeká na palivové dříví několik týdnů. „V současné době je čekací doba na dodání dřeva od naší firmy zhruba měsíc,“ potvrdil zakladatel firmy Prodej palivového dřeva Petr Kadlec s tím, že suché dřevo k okamžitému použití, pokud si to zákazník přeje, je firma schopna také dodat. „To je ale zase za jinou cenu,“ upozornil.

Rozdíl v ceně letošního a vyschlého dřeva je dobře vidět na příkladu z Kolínska. Za metr měkkého dřeva bez dopravy zaplatí zákazník kolem 1300 korun, pokud má být suché a naštípané, pak 1700 až 2100 korun. Metr tvrdého dřeva vyjde zhruba na 2000 korun, suché a štípané na 2300 až 2800 korun. Tedy zatím. Například společnost Lesy Novák působící na Kolínsku, Nymbursku či Boleslavsku nyní od listopadu vydala nový ceník s dovětkem: „Vzhledem k nárůstu cen za suroviny na výrobu dřeva nejsme bohužel schopni říci, jak dlouho budou stávající ceny platné.“

O desítky procent dražší

Ceny dřeva v pražských a středočeských prodejnách stouply oproti loňsku o desítky procent. Třeba Pavel Kisling ze společnosti Prodej palivového dřeva Pavel Kisling Podbrdy ceny průběžně mění o několik stovek podle toho, jak nakoupí.

„Oproti loňskému roku jsme museli například u smrku jít v cenách asi o 70 procent nahoru. U tvrdého dřeva to zatím dělá zhruba 25 procent,“ dodává.

Další vývoj cen si troufá odhadnout jen částečně. Mohly by ale začít klesat. „Trh se v brzké době celkem nasytí a bude trochu klid. To by mohlo mít pozitivní vliv. Pak také záleží, co budou dělat papírny – jak moc budou vykupovat. Od toho se to všechno odvíjí. Osobně si myslím, že ještě nejsme na vrcholu, i když jiní říkají, že ano,“ řekl obchodník.

Cena dřeva závisí na jeho požadované délce a původu. Pokud vezmeme střední velikost polen o délce 33 centimetrů, pak prostorový metr tvrdého dřeva, zejména z dubu, vyjde ve firmě Lesy Deblice na 1 990 korun. Pokud bude zákazník vyžadovat suché dřevo, tedy na okamžitý zátop, připlatí si 500 korun za metr.

V případě dřeva z jehličnatých stromů, převážně ze smrků či borovic, vyjde metr na 1450 korun. Za břízu zájemce zaplatí 1790 korun. Nejlevněji vyjde dřevo z měkkých listnáčů, tedy z topolů či lípy, za něž se platí 1100 korun. Naopak nejdražší je bukové dřevo, jehož krychle o rozměrech 1 x 1 x 1 metr vyjde na 2200 korun.

Palivové dřevo Petr Dvořák v Postoloprtech nabízí metr suchého tvrdého dřeva za 3450 korun za metr. Mix měkkého dřeva z průběžné těžby za 1850 korun za metr.

Pražská firma Zafido pak prodává tvrdé nařezané a naštípané dřevo za 2850 korun za prostorový metr, měkké pak za 1900 korun.

Pokud si zákazník nepřijede pro dřevo sám, nabízí prodejci i vlastní dopravu, za kterou si však také naúčtují poplatek. Ten se liší podle typu využitého auta, délky cesty i velikosti objednávky. Za příplatek je pak i zpracování a uskladnění dřeva.

Dřevo sypané pak může být i o stokoruny levnější než to samé dříví, které na pile úhledně srovnají. Třeba u zmíněné firmy Zafido stojí sypané měkké dřevo 1900 korun za kubík, skládané pak 2790 korun.